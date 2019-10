Fresenius Aktie: Abwärtstrend bleibt intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Schon seit Monaten befindet die Aktie von Fresenius sich auf einer anhaltenden Talfahrt. In den letzten sechs Monaten hat das Papier schon um mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Ein Ende dieser Entwicklung ist aktuell noch nicht in Sicht.

Auch am Mittwoch wieder Verluste!

Im frühen Handel am Mittwoch geht es für Fresenius an der Börse abermals um gut ein Prozent abwärts. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



