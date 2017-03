Hannover (ots) -Nach fünf Tagen geht heute in Hannover die CeBIT 2017 zu Ende. DieVeranstaltung bot in diesem Jahr so viel Digitalisierung zum Anfassenwie noch nie. Unter dem Topthema "d!conomy - no limits" hatten mehrals 3 000 Aussteller aus 70 Nationen ihre technologischenInnovationen für die digitale Transformation von Wirtschaft undGesellschaft präsentiert. Ein besonderer Fokus lag auf demPartnerland Japan, das die CeBIT 2017 von der ersten Minute an prägte- und auf der Nachricht, dass die CeBIT von 2018 an im Juni Europasführende Eventplattform für Digitalisierung stattfindet.Mit einer positiven Bilanz geht am Freitag die CeBIT 2017 zu Ende."Digitalisierung zum Anfassen, ein Partnerland der Innovation und eininhaltliches Programm der Spitzenklasse - die CeBIT 2017 geht rundwegerfolgreich zu Ende. Diese starke CeBIT 2017 im Rücken gibt uns denSchwung für die neue CeBIT im Juni 2018", sagte Oliver Frese,Vorstand der Deutschen Messe AG, am Freitag in Hannover."Die Welcome Night mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abeund Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Messegelände war einbeeindruckender Startschuss. Diese vibrierende Stimmung hat sich inden nächsten Tagen in den Messehallen fortgesetzt", sagte Frese.Insbesondere der Auftritt des Partnerlandes Japan habe die mehr als200 000 Besucher beeindruckt.Japan hatte sich mit 120 Unternehmen in zwei Messehallen auf einerbeeindruckenden Ausstellungsfläche präsentiert - so groß wie keinPartnerland zuvor. "Japan hat gezeigt, dass es sich auf dem richtigenWeg in das digitale Zeitalter befindet", sagte Frese. Das umfassendejapanische Digitalisierungsprogramm "Society 5.0" habe einen breitenAnsatz für die digitale Transformation von Wirtschaft undGesellschaft gezeigt. "Dieser umfassende Ansatz, alle Bereiche vonWirtschaft und Gesellschaft in die Diskussion einzubinden, ist beiden vielen Besuchern auf großes Interesse gestoßen", sagte Frese."Das Partnerland hat damit einen wichtigen Impuls für die neue CeBITgegeben. Das umfassende Verständnis von Digitalisierung wird imZusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eine derKernzielsetzung der neuen CeBIT werden."Die Deutsche Messe hatte am Mittwoch eine komplett neue CeBITpräsentiert. Im kommenden Jahr wird die CeBIT vom 11. bis 15. Juniausgerichtet. In dem Hallenareal, um den d!campus, rund um daswelbekannte Expo-Holzdach, finden die drei zukünftigen Elemente derCeBIT statt. d!conomy als Leadmaschine vereint Zielgruppen undAngebote zu den Themen der Digitalisierung von Unternehmen undöffentlichen Auftraggebern. Disruptive Technologien, Forschung undStartups zeigen ihre Visionen im New-Tech-Festival unter der Marked!tec. Das inhaltliche Programm in Konferenzen, Workshops undKeynotes wird unter dem Namen d!talk den Raum für Diskussion undWissensvermittlung auf der gesamten Event-Plattform bieten.Frese berichtete von einer großen Aufbruchstimmung und durchwegpositiven Reaktionen auf die neue CeBIT im kommenden Jahr. "Die neueCeBIT setzt kreative Energie und Vorfreude bei allen Beteiligtenfrei. Im Minutentakt sprudeln bei unseren Partnern die Ideen für ihrekünftigen Beteiligungen. Zusammen mit den Ausstellern werden wir diegroße Chance nutzen, mit der neuen CeBIT ein Festival der Innovationzu feiern und Digitalisierung noch erlebbarer zu vermitteln."Ansprechpartner für die Redaktion:Hartwig von SaßTel.: +49 511 89-31155E-Mail:hartwig.vonsass@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.cebit.de/de/presseservice/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell