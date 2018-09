Frese: Rückenwind aus der Digital-Branche - CEBIT 2019 fünf volle Tage

Hannover (ots) - Als Kombination von Ausstellung, Konferenz undNetworking-Festival hatte die neue CEBIT als Business-Event fürDigitalisierung im Juni eine beeindruckende Premiere - und jetzt istdie neue CEBIT mit starkem Rückenwind aus der Hightech-Branche in dienächste Vermarktungssaison gestartet. "Die digitale Wirtschaft hatunseren Mut, die CEBIT im Juni völlig neu zu erfinden, belohnt.Unsere Aussteller und Partner bestärken uns, den Weg derTransformation der CEBIT konsequent weiterzugehen", sagte OliverFrese, Vorstand der Deutschen Messe AG, am Mittwoch in Hannover.Die CEBIT war 2018 erstmals im Juni mit einem radikal neuenKonzept ausgerichtet worden, das Messe, Konferenz und Festival ineiner für Europa einzigartigen Kombination miteinander verbindet.Zahlreiche Aussteller spiegelten den disruptiven Schritt der CEBITund machten mit beeindruckenden Auftritten Digitalisierung für dieBesucher zum Erlebnis."Mit der Verbindung von Business und Emotionen im Juni haben wirden Grundstein für neues Wachstum gelegt, viele Unternehmen wollendie CEBIT 2019 mit uns aktiv gestalten", sagte Frese. Mit Blick aufdas kommende Jahr sagte er: "Wir werden die CEBIT im Markt nochklarer als Europas führendes Digital-Event positionieren, das sichaus Messe, Konferenz und Festival zusammensetzt."Ziel sei es, die Themen der digitalen Transformation vonWirtschaft und Gesellschaft und den Business-Kern des Digital-Eventsnoch stärker zu akzentuieren. "Die CEBIT will IT-Profis undDigitalentscheidern aus Vertrieb, Marketing, Personal- undFinanzbereich Orientierung für die digitale Zukunft geben. Denn nurdie neue CEBIT führt alle Akteure der Digitalisierung zusammen -etablierte Unternehmen, Mittelstand, Startups, IT-Profis,Digitalentscheider, Influencer, digitale Vordenker,Kreativwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien."Im kommenden Jahr wird die CEBIT aus drei Plattformen bestehen:d!expo steht künftig für die Messe, d!talk bildet das Dach für dasKonferenzprogramm und d!campus für den Festival-Teil.Die ThemenThematisch wird die CEBIT 2019 die großen Trends derDigitalisierung in den Fokus rücken. "Es wird vor allem darum gehen,wie sich New Work-Konzepte, Künstliche Intelligenz, Blockchain,Marketing- und Vertriebsautomatisierung und andere Trends schon jetztganz konkret in die Geschäftsprozesse jedes Unternehmens integrierenlassen", sagte Frese. Gleichzeitig werden auch die Themen rund umSystemhäuser und den Fachhandel ausgebaut.Einen neuen Schwerpunkt wird die CEBIT unter dem Titel "DigitizedServices" auf die digitalen Serviceplattformen und Veränderungen imServicesektor legen. Im Zusammenspiel rund um Künstliche Intelligenz,Blockchain, Data Analytics und Cybersecurity zeigen Anbieterkundenzentrierter Services ihre Lösungen für neue Serviceplattformen.So werden Anwenderbranchen, die sich durch Digitalisierung starkverändern, im kommenden Jahren noch stärker das Bild der neuen CEBITprägen. "Wir haben 2018 mit starken Unternehmen aus derAnwenderbranche beim Thema Future Mobility einen Volltreffergelandet. Dort wurden Konzepte gezeigt, wie die Zukunft der Mobilitätals Service aussehen kann und welche Technologien und Anbieterhierbei eine zentrale Rolle spielen. Auf dieser Basis wird die CEBIT2019 nun die digitale Transformation weiterer Bereiche, wie etwa derVersicherungs- und Gesundheitsbranche und auch dem öffentlichenSektor aufgreifen.Volle Tage von Montag bis FreitagVon 2019 an wird die CEBIT wieder an fünf vollen Messetagenausgerichtet. "Aussteller und Partner wollen auch den Montag alsechten Messetag mit ihren Kunden nutzen", sagte Frese. Zudem sei dieRückmeldung aus der Digitalbranche einhellig gewesen, die Tore derCEBIT an den Veranstaltungstagen schon um 9.00 Uhr für die Besucherzu öffnen. Die Messehallen sind 2019 dann bis 18.00 Uhr geöffnet, dasProgramm auf dem d!campus wird bis 22.00 Uhr laufen.Ticketverkauf gestartetDer Verkauf von Tickets für Besucher hat bereits begonnen. DasWochenticket für die CEBIT 2019 kostet 100 Euro, das Tagesticket 50Euro, das Abendticket (gültig ab 16 Uhr) 25 Euro, ebenso auch dasWochenticket für Studenten. Nähere Informationen unter www.cebit.de.Die CEBIT 2019 startet am 24. Juni und dauert bis zum 28. Juni.Ansprechpartner für die Redaktion:Hartwig von SaßTel.: +49 511 89-31155E-Mail: hartwig.vonsass@messe.deOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell