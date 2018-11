Frequenzvergabe: Landesministerin will Mobilfunkanbieter stärker fordern

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

STUTTGART (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will bei der übernächsten Frequenzauktion 2025 die Mobilfunkanbieter noch stärker fordern.



Wie die "Schwäbische Zeitung" (Montag) berichtet, plädiert die Ministerin in einem Schreiben an die Bundesnetzagentur dafür, die Mobilfunkbetreiber zu einem deutlich ambitionierteren Ausbauprogramm zu verpflichten, anstatt ausschließlich auf Milliardeneinnahmen durch die Ersteigerung von Frequenznutzungsrechten zu setzen. "Diese Milliarden sind weit besser in den direkten Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen investiert." Bei der letzten Auktion im Jahr 2015 hatte die Bundesnetzagentur für insgesamt 5,1 Milliarden Euro neue Mobilfunk-Frequenzen (700 Megahertz) vergeben.