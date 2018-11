Frenkel Topping: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Frenkel Topping, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 19.11.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 28 GBP.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Frenkel Topping entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Frenkel Topping mit einer Rendite von -52,54 Prozent mehr als 62 Prozent darunter. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,04 Prozent. Auch hier liegt Frenkel Topping mit 62,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,37 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 40,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Frenkel Topping auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Frenkel Topping in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Frenkel Topping haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Frenkel Topping bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.