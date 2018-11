"Fremder Feind" gewinnt den Fernsehfilmpreis in Baden-Baden / 3sat-Zuschauerpreis 2018 geht an "Kästner und der kleine Dienstag" (FOTO)

Mainz (ots) -Der Fernsehfilm "Fremder Feind" (WDR) gewinnt den Fernsehfilmpreisder Deutschen Akademie der Darstellenden Künste beimFernsefilmFestival in Baden-Baden. Die Begründung der Jury lautet:"Ein Vater flieht vor seinem Familientrauma an den denkbarentlegensten Ort - um ausgerechnet dort vom Trauma eingeholt zuwerden. Aus dem inneren Kampf zwischen Verdrängung und insgeheimerSehnsucht nach der Nachempfindung dessen, was der Sohn im Kriegerlebt hat, entsteht ein wahrhaftiges Psychogramm. Eines Menschen,der den fremden Feind in sich entdeckt, den wir alle in uns tragen,dem wir aber niemals begegnen wollen. Drehbuch, Regie, Kamera, Musikund alle anderen Gewerke verabreden sich zur präzisen aber immerfilmischen Erzählung einer Trauerarbeit. Ulrich Matthes und BarbaraAuer öffnen sich in ihrem Spiel auf schmerzhaft ehrliche Weise, umden Film, bei aller visuellen Größe, zu einer emotionalen Reise zumachen." Ulrich Matthes, Regisseur Rick Ostermann, DrehbuchautorinHannah Hollinger und Produzent Marcos Kantis (Schiwago Film) nehmenden Preis heute Abend entgegen. Jochen Rausch, Autor des Romans"Krieg", der als Vorlage des Films diente, wird ebenfalls anwesendsein.Zeitgleich zum Wettbewerb in Baden-Baden strahlte 3sat alle zwölfWettbewerbsfilme aus. Nun haben die Zuschauerinnen und Zuschauer von3sat entschieden: "Kästner und der kleine Dienstag" (ARDDegeto/WDR/ORF) gewinnt den 3sat-Zuschauerpreis 2018. Erich Kästner(Florian David Fitz) gelingt mit seinem Kinderbuch "Emil und dieDetektive" 1929 über Nacht ein Bestseller. Eines Tages steht dersiebenjährige Hans, ein glühender "Emil"-Verehrer vor ihm. Die beidenfreunden sich an. Nach Hitlers Machtergreifung und der Verbrennungseiner Bücher beendet Kästner, um Hans zu schützen, den Kontakt.Der diesjährige Sonderpreis der Jury für herausragendedarstellerische Leistungen wird zu gleichen Teilen an Elisa Schlottund Hassan Akkouch verliehen. "Kein geteilter Preis, sondern eindoppelter für Elisa Schlott und Hassan Akkouch in dem Film 'FremdeTochter' (SWR)", begründet die Jury ihre Entscheidung. "Die beidenjungen Darsteller machen diesen kontrastierenden Parcours der Liebedurch alle Distanzen und Fallstricke der hinderlichen Kulturen zueinem intensiven Erlebnis und staunenswerten Kraftakt." Mit einemSonderpreis für die Regie von "Tatort - Die Musik stirbt zuletzt"(SRF) wird Dani Levy ausgezeichnet. "Der Regisseur hat diesem Filmseinen ureigenen Rhythmus auferlegt. Er scheucht uns auf, nimmt unsan die Hand und zwingt uns Schritt zu halten. Atemlos bestaunen wireine organisatorische und handwerkliche Höchstleistung, diestilistisch alle Grenzen durchbricht, an die wir uns beiFernsehfilmen gewöhnt haben", so die Jury. "Der Film hat eineBedeutung, die weit über das Medium hinausragt. Und das wünschen wiruns vom Fernsehfilm, genauso wie stilistisch innovative Einfälle. DieAuszeichnung dieses Filmes ist eine Aufforderung an Regisseure aberauch an Redakteure nicht auszuruhen und vermeintlich Erfolgreichesund Funktionierendes zu wiederholen, sondern immer wieder großeAnstrengungen zu unternehmen, um diese ausgetretenen Wege zuverlassen." Mit einer Lobenden Erwähnung zeichnet die Jury den Film"Unterwerfung" aus. "Der Film von Titus Selge ist die raffinierteNeuerfindung des Fernsehens aus dem Geiste der Literatur MichelHouellebecqs: In einer so kühnen wie künstlerisch überzeugendenKomposition schiebt Unterwerfung die verschiedensten Erzählformenineinander: Romanverfilmung, Bühnenadaption, Schauspielerporträt undDokumentarmaterial."Zur Jury gehörten dieses Jahr unter dem Vorsitz von Bettina Reitz,Präsidentin der HFF München, Autor und Regisseur Oliver Kienle,FAZ-Redakteurin Sandra Kegel, Regisseurin Julia von Heinz sowieRegisseur und Produzent Michael Verhoeven. Der Studierendenpreis derStudenten der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, derHochschule für Fernsehen und Film München sowie der FilmuniversitätBabelsberg KONRAD WOLF geht an das Drehbuch des ORF-Beitrags "DieNotlüge" mit der Begründung: "Wir sehen einer Patchwork-Familie zu,die aus Fleisch und Blut, Herz und Hirn gemacht ist und von einerAutorin kreiert wurde, die es versteht, sich in jedes Mitglied ihresFigurenensembles differenziert hineinzuversetzen, was insofernbemerkenswert ist, als es sich um ihr Debüt-Drehbuch handelt. Daswollen wir besonders würdigen und vergeben deshalb unseren Preis anPia Hierzegger für das beste Drehbuch zu 'Die Notlüge'." 