FremantleMedia International übernimmt internationalen Programmvertrieb der Mediengruppe RTL Deutschland

Köln (ots) - FremantleMedia International (FMI) und dieMediengruppe RTL Deutschland haben einen mehrjährigen Vertrag überdie Übernahme des internationalen Programmvertriebs geschlossen.Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt FMI den exklusiven globalenVertrieb (außer im deutschsprachigen Raum) für bestehende undzukünftige fiktionale und non-fiktionale Eigen- undAuftragsproduktionen der Mediengruppe RTL Deutschland. Dies umfasstmehrere hundert Stunden Programminhalte einschließlich sämtlicherStaffeln des RTL-Dauerbrenners "Alarm für Cobra 11 - DieAutobahnpolizei". Mit 21 Staffeln und über 300 bereits ausgestrahltenFolgen beschert die Action-Serie dem Sender regelmäßig hoheMarktanteile und neue Folgen werden ab April 2017 bei RTL zu sehensein. Ebenfalls zu dem Deal gehört die jüngste RTL-Erfolgsserie "DerLehrer", von der aktuell eine sechste Staffel beauftragt wurde.Erstmals wird FMI die Programme der Mediengruppe RTL Deutschlandim April bei der MIPTV in Cannes präsentieren. In der Partnerschaftenthalten sind ebenfalls die Vertriebsrechte an selbst entwickeltenShowformaten, die FremantleMedia durch sein globales Netzwerk anProduktionsbüros verwerten wird. Zudem hat die Mediengruppe RTLDeutschland in jüngster Zeit stark in die Entwicklung vonEigenproduktionen investiert und wird in Zukunft die Anzahl derProduktionsstunden weiter erhöhen.Jörg Graf, COO Program Affairs Mediengruppe RTL Deutschland:"Zunächst einmal möchte ich mich bei unserem langjährigeninternationalen Vertriebspartner Global Screen für unserevertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Ich freuemich aber auch, dass wir nun unsere internationalenProgrammvertriebsaktivitäten bei FremantleMedia Internationalbündeln. Im Hinblick auf die Strategie der Mediengruppe RTLDeutschland, mehr eigene Inhalte zu produzieren, ist der Wechsel zuFMI, einer der weltweit größten Vertriebsgesellschaften, der nächstelogische Schritt. Mit seinem globalen Netzwerk kann FMI unsereInhalte optimal verwerten und wir können innerhalb der RTL Group mehrSynergien schaffen."Jens Richter, CEO FremantleMedia International, erläutert: "Dieheutige Bekanntmachung stärkt die Beziehung zwischen FMI und derMediengruppe RTL Deutschland noch weiter. Das jüngste Engagement derMediengruppe im Bereich der Eigenproduktionen und die diesbezüglichgetätigten Programminvestitionen haben bereits einige großartigeSendungen hervorgebracht, die wir gerne international vermarkten."