Freizeitsportler sollten die PECH-Regel kennen

Baierbrunn (ots) - Ob beim Spaziergang, bei einer Wanderung oderbeim Sport - ein einziger Fehltritt kann zu einem Bänderriss odereiner -zerrung im Sprunggelenk führen. Zur Schadensbegrenzungempfehlen Ärzte direkt nach dem Missgeschick vier Sofortmaßnahmen -zusammengefasst unter der PECH-Regel. P steht für Pause (Entlastung),E für Eis (Kühlen), C für Compression (englisch: Druck) und H fürHochlegen. "Damit lassen sich Blutergüsse, Schwellungen und Schmerzendeutlich reduzieren", betont der Chefarzt der Klinik für Orthopädie,Unfall- und Handchirurgie am Klinikum Osnabrück, Professor MartinEngelhardt, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Freizeitsportler sollten stets ein Coolpack und elastische Bindendabeihaben. Auch eine Schmerzsalbe ist sinnvoll.Selbst wenn die Schmerzen nach der Erstbehandlung nachlassen,sollten Betroffene zudem möglichst zeitnah einen Arzt aufsuchen. Dennwie stark die Bänder nach einer Verstauchung geschädigt sind, kannnur ein Arzt beurteilen. "Wenn ein Bänderriss übersehen und nichtbehandelt wird, kann das Gelenk dauerhaft instabil bleiben undverschleißt vorzeitig durch chronische Fehlbelastungen", warntEngelhardt.Weitere Informationen rund um das Thema Verstauchung stehen in deraktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2017 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.