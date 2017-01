Die Freizeitbranche boomt

Liebe Leser,

für Freizeitaktivitäten sind die Menschen weiterhin bereit, ihr Geld auszugeben. Bevor Negativzinsen und Inflation die Kaufkraft mindern, gönnt man sich halt mal etwas außer der Reihe. Davon profitierte Walt Disney. Gestiegene Einnahmen bei den Freizeitparks haben Walt Disney die Kasse gefüllt. Die Eröffnung des ersten Disney-Parks in China ist ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Gut angelaufen ist der Star Wars Film Rogue One. Allerdings bereitet die TV-Sparte um den kriselnden Sportsender ESPN, die über die Hälfte der Umsätze beisteuert, Schwierigkeiten. Der Unterhaltungskonzern hat aber immer wieder geniale Ideen, um den Umsatz anzukurbeln. Jetzt springt Walt Disney auf den Social-Media- Zug auf und will künftig auch TV-Serien für die populäre Video- und Foto-Sharing-App Snapchat produzieren.

Die Reiseströme verschieben sich

Die Deutschen verzichten trotz Terrorgefahren nicht auf ihren Urlaub. Geändert haben sich aber die Reiseziele. Gemieden wurden im vergangenen Jahr Länder wie die Türkei, Ägypten und Tunesien. Dort brachen die Umsätze zwischen 40 und 60% ein. Auch ins weltweit beliebteste Reiseland Frankreich kamen 8% weniger Touristen. Die Profiteure waren andere Mittelmeerländer wie Spanien, Griechenland, Italien und Kroatien. Allein Spanien meldete für den Zeitraum Januar bis Oktober einen Rekord von 67,5 Mio. Touristen, 10% mehr als im Vorjahr. Fernreisen wurden ebenfalls verstärkt gebucht, besonders in die Karibik. Zu den Gewinnern gehörten auch Anbieter von Kreuzfahrten.

Die Online-Vermittler sind auf dem Vormarsch

Dennoch konnten Klassiker wie Spanien die Rückgänge in Nordafrika und der Türkei nicht kompensieren. Nach Aussagen des Deutschen Reiseverbands DRV sanken die Umsätze der Reiseveranstalter im Touristikjahr 2016 (31. Oktober) um 3,5% auf 26,3 Mrd. €. Verantwortlich für das schwächere Abschneiden der traditionellen Veranstalter waren aber nicht nur die Terroranschläge, sondern auch der Vormarsch der Online-Vermittler und -Anbieter. Denn immer mehr Menschen organisieren ihre Reise selbst ohne den Gang ins Reisebüro. Besser als in der gesamten Branche lief es bei der TUI, die im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem nahezu stabilen Umsatz deutlich mehr verdient hat. Wie es in der Branche 2017 weitergeht, lässt sich kaum abschätzen. Die Winterbuchungen liegen zwar unter Vorjahr. Für das wichtigere Sommergeschäft gibt es aber noch nicht genügend Daten, um eine Aussage zu treffen.

Wachstumstreiber bei Verkauf von Eintrittskarten ist das Internet

Das Geschäft mit Eintrittskarten für Musik, Kultur und Sport erwies sich für CTS Eventim als wachstumsstark. Bedingt durch die Expansion in Südamerika und Skandinavien stieg das Volumen der Internettickets um 19,7% auf 26,5 Mio. Durch die geplante Ausweitung des hochprofitablen Geschäftsmodells auf andere europäische Märkte sollte der positive Trend anhalten. Das Segment Live Entertainment war gegenüber dem starken Vorjahr schwächer. MyTicket, der eigene Vertrieb der DEAG im Ticketing-Bereich, ist bereits in seinem zweiten Geschäftsjahr profitabel. Um das Wachstum voranzubringen, verfolgt der Vorstand eine aggressive Expansionsstrategie.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse