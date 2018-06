Das Freiwillige Ökologische Jahr wird 25 Jahre alt! / IB einer der größten Anbieter von Freiwilligendiensten / Zertifizierung als Partner für Bildung und nachhaltige Entwicklung

Frankfurt am Main (ots) - Für den heutigen Freitag hatBundesfamilienministerin Franziska Giffey zu einem Festakt nachBerlin eingeladen. Anlass ist das 25-jährige Bestehen desFreiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ). Motto der Feier ist "FÖJ -zeitlos, grenzenlos, prägend".Bereits seit einem Vierteljahrhundert bietet auch der IB jungenMenschen im Alter bis zu 26 Jahren die Möglichkeit, sich im Rahmendes FÖJ freiwillig in Einrichtungen des Umwelt- und Naturschutzes zuengagieren, persönliche Erfahrungen zu sammeln und sich beruflich zuorientieren.Aktuell absolvieren mehr als 100 Freiwillige jährlich ein FÖJ anbundesweit neun Standorten im IB (Jena, Löbau, Schwerin, Tübingen,Reutlingen, Ulm, Karlsruhe/Pforzheim, Stuttgart und Freiburg).Standorte der ersten Stunde sind Schwerin, Löbau und Jena, seit 2015ist der IB in diesem Bereich auch in Baden-Württemberg aktiv. Dankseiner guten Vernetzung kann der IB Einsatzstellen inNaturschutzstationen, Waldschulheimen, Biosphärenreservaten,Nationalparks, der Tierpflege, im Bereich der Landschaftspflege, inMuseen, in Umweltbildungseinrichtungen oder im Bereich der Forschungund Wissenschaft anbieten."Das FÖJ ist ein wichtiger ergänzender Baustein bei denFreiwilligendiensten im IB", so die IB-Präsidentin Petra Merkel."Hier können sich junge Menschen nicht nur persönlichweiterentwickeln, sondern beispielsweise auch prüfen, ob einangestrebter Beruf im Bereich Umwelt- und Naturschutz wirklich dasRichtige für sie ist. So erfüllen alle Freiwilligendienste gleichmehrfach wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben."Der IB bietet neben dem FÖJ noch den Bundesfreiwilligendienst(BFD) und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) sowieFreiwilligendienste im Ausland (Volunteers' Abroad Programs) an undist deutschlandweit einer der größten Träger in diesem Bereich.Am 25. Juni wird darüber hinaus der IB Westmecklenburg,Freiwilligendienste Schwerin und Rostock als Partner für Bildung undnachhaltige Entwicklung (BNE) zertifiziert. Das Zertifikat überreichtder Minister für Landwirtschaft und Umwelt des LandesMecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus.Mit dem Zertifikat werden außerschulische Bildungsanbieterausgezeichnet, die in ihrer Bildungsarbeit und in ihren Angeboten denSchwerpunkt auf die nachhaltige Entwicklung legen. (NUNZertifizierung, Info unter www.nun-dekade.de)Der nachhaltige Umgang mit unseren Ressourcen spielt in denFreiwilligendienst-Seminaren eine wichtige Rolle. Dadurch können dieFreiwilligen erfahrungsgemäß noch stärker für das Themasensibilisiert werden.Alle Informationen zu den Freiwilligendiensten des IB finden sichunter www.ib-freiwilligendienste.de.Pressekontakt:Internationaler BundPressestelleDirk AltbürgerTel. 069 94545112, Mobil 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell