Freiwillige Feuerwehr soll Weltkulturerbe werden / Deutscher Feuerwehrverband prüft Bedingungen für UNESCO-Kandidatur (FOTO)

Berlin (ots) -Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) begrüßt die aktuell geäußertenAnregungen, das System der Freiwilligen Feuerwehren zum immateriellenUNESCO-Weltkulturerbe erklären zu lassen: "Diese Idee gibt es bereitsseit einiger Zeit. Wir prüfen zurzeit, ob das Feuerwehrwesen undseine Geschichte die Bedingungen für eine Kandidatur bei der UNESCOerfüllen", berichtet DFV-Präsident Hartmut Ziebs. Ein entsprechenderAntrag könne - wenn er die nötige Unterstützung durch dieMitgliedsverbände in den Bundesländern finden sollte - sofortvorgelegt werden."Eine Anerkennung und Aufnahme in die Liste des immateriellenWeltkulturerbes würde einen wichtigen Aspekt des Feuerwehrwesens imdeutschen Sprachraum unterstreichen, der oft übersehen wird", so derfür die historische Entwicklung des Feuerwehrwesens zuständigeDFV-Vizepräsident Frank Hachemer: "Die Feuerwehren sind hier nichteinfach eine Sicherheitseinrichtung. Sie sind vielmehr eine Säuleunserer Gesellschaft und ein wichtiger Bestandteil der Kultur indiesem Raum." Er rechnet daher mit besten Chancen, in dieUNESCO-Liste aufgenommen werden zu können. "Dass das aktuell auch vonvielen anderen Stellen ebenso geäußert wird, bestärkt uns in dieserAnsicht", freut man sich über weitere Vorstöße auch von anderenSeiten.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell