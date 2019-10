Freiverkehr | UMT AG mit kann positiven Zeichen

Dabei verzeichnete die Unternehmensgruppe solide Zuwächse bei Umsatz, EBITDA und Konzernüberschuss. Durch die Schärfung des Geschäftsmodells und damit eine weitere Anpassung an die Erfordernisse des Marktes sind die Weichen für eine positive zukünftige Entwicklung der UMT gestellt.

So lag die Gesamtleistung der Unternehmensgruppe im ersten Halbjahr 2019 mit TEUR 6.504 über der des Vorjahres (TEUR 6.488). Erfreulich entwickelten sich die Umsatzerlöse, die auf TEUR 5.724 gegenüber TEUR 5.325 im Vorjahreshalbjahr gestiegen sind. Das EBITDA auf Konzernebene erhöhte sich auf TEUR 1.689 von TEUR 1.030 im Vorjahreshalbjahr. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg ebenfalls auf TEUR 1.002 gegenüber TEUR 520 im Vergleichszeitraum. Unter dem Strich schloss die UMT Gruppe das erste Halbjahr 2019 mit einem Konzernhalbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 980 gegenüber TEUR 485 im Vorjahreshalbjahr ab.

Die robuste Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum reflektiert die Bedürfnisse der Geschäftskunden und Endverbraucher nach einer breiten Servicepalette aus einer Hand. Nach dem Erwerb des Lizenzrechts durch ihren langjährigen Kooperationspartner PAYBACK im Dezember 2018 hat die UMT nun die Möglichkeit, ihre White-Label-Lösung und damit im Zusammenhang stehende Beratungsleistungen einem erweiterten Kundenkreis anbieten zu können. Dabei richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf den Bereich des Industrial Internet of Things (IoT), da die Technologie der UMT AG hier in besonderem Maße geeignet ist, hersteller- und produktionsprozessübergreifende Pay-per-Use und Machine-to-Machine (M2M) Payment Anwendungen - insbesondere auch unter Nutzung von 5G - umzusetzen.

Darüber hinaus hat die UMT im August 2019 ihre App LOYAL gelauncht, die nun im Apple App-Store und Google Play-Store für iOS- und Android-Betriebssysteme zur Verfügung steht. Nach dem erfolgreichen Launch wird die App nun sukzessive um alle essenziellen Features erweitert, um dem Nutzer speziell auf ihn abgestimmte Rabatte, Prämien oder Cashbacks zu bieten. Zu diesem Zwecke führt die Unternehmensgruppe neueste Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) ein, wie zum Beispiel Unsupervised Learning, Reinforcement Learning oder NLP (Natural Language Processing), die derzeit trainiert werden. Auf diesem Wege werden neue Maßstäbe in der Selektion der besten Deals sowie der Nutzerrelevanz gesetzt und eine sprach- und länderübergreifende Verbreitung ermöglicht. Mit der Meta-App nutzt die Unternehmensgruppe die erheblich höhere Skalierbarkeit des B2C-Marktes und beweist ihre Flexibilität und hohe Umsetzungskompetenz beim Vordringen in neue Geschäftsfelder.

"Durch die Erweiterung unseres Geschäftsmodells auf industrielle Anwendungen sowie die Nutzung der Potenziale des Konsumentenmarktes verbunden mit dem Einsatz modernster Technologien, ist die UMT sehr gut im Markt positioniert. Dank der hohen technischen Durchdringung im Einzelhandel und unserer flexiblen Plattform, die wir nun erweitert um Künstliche Intelligenz, Pay-per-Use und 5G vielen neuen Kunden zur Verfügung stellen können, sehen wir uns bestens aufgestellt, um von einem sich zum Vorteil der Unternehmensgruppe verändernden Gesamtmarkt zu profitieren," sagt Dr. Albert Wahl, CEO der UMT United Mobility Technology AG.

