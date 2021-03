Freiverkehr | TubeSolar AG schließt Kapitalerhöhung ab

Der Vorstand der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag den Ausgabepreis je neuer Aktie im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung auf EUR 6,50 festgelegt und die Platzierungsphase abgeschlossen.

Insgesamt gingen im Rahmen der Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren Zeichnungszusagen für 1.000.000 neue Aktien zum festgelegten Ausgabepreis von EUR 6,50 ein.

Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 6,5 Mio. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll der weiteren Finanzierung des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung der TubeSolar PV-Module und des weiteren Wachstums der TubeSolar AG dienen.

Die Gesellschaft wird nun umgehend die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Einbeziehung der Neuen Aktien in den bestehenden Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Primärmarkt) und der Börse München (m:access) einleiten.

Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen.

