Freiverkehr | TUI ist besser

Seit der Thomas Cook Pleite hat sich die TUI Aktie nach einem anfänglichen Schub oberhalb der 10,00 EUR-Marke eingerichtet. Allenthalben wird davon gesprochen, dass ein Wettbewerber - stark in einigen Segmenten - ausfalle, dass gerade im Airline-Geschäft Möglichkeiten bestünden. Wobei gerade im TUI Fly-Segment leidet der gesamte Konzern an dem 737 Maxx-Debakel. Schön für den Aktienkurs wäre hier eine Einigung mit Boeing über die Flugausfälle, so wie es bereits Iceland air mit dem amerikansichen Produzenten erreichen konnte. Spannend wäre ja, ob die Verträge zwischen den beiden Unternehmen überhaupt potentielle Schadensersatzansprüche hergäben. Die Rückstellungen Boeings deuten zumindest darauf hin, das einige Entschädigungen erhalten werden, wohl auch TUI und wenn auch nur zur "Kundenpflege". Jedenfalls: Die Kosten im Zusammenhang mit dem Flugverbot hat der Konzern für das gesamte Geschäftsjahr 2019 mit bis zu 300 Millionen Euro beziffert, ohne diesen Schlag ins Kontor wäre der Gewinn der TUI kräftig im Vorjahresvergleich gestiegen, wäre, wenn...

Diese Betrachtung ist zwar uninteressant, aber wir halten das 737 Maxx-Debakel für ein nicht planbares, einmaliges Ereignis ohne langfristigen Einfluß auf die Geschäftsentwicklung. Deshalb denken wir ...

Jedenfalls dürfte Condor wohl eher für Lufthansa und Co. interessant sein, als für TUI, die haushalten müssen mit ihrer Liquidität, insbesondere da eigene Hotels und die Kreuzfahrtsparte hohe (höhere als die Fly-Sparte)-Renditen auf das eingesetzte Kapital bieten.

Strategie der TUI ist zukunftsfähig

... und bietet mit oder ohne Teilen von Thomas Cook Perspektiven. TUI hat sich in den letzten Jahren, anders als Thomas Cook, strategisch vom traditionellen Reiseveranstaltermodell wegbewegt und zu einem integrierten Anbieter entwickelt.Man hat die Desinvestitionserlöse (beispielsweise Hapag Lloyd Anteil) in ein eigenes, kontrolliertes Produktportfolio investiert, um dadurch Komplettpakete für Urlauber zu schaffen. Wichtiger Differenzierungsfaktor gegenüber den Wettbewerbern. Ein TUI Kunde kann sich von der TUI Produktvielfalt komplett "versorgen" lassen, bei TUI buchen und dann einen TUI Flug, einen TUI Transfer in das Zielgebiet, ein TUI Hotel oder eine TUI Kreuzfahrt sowie TUI Aktivitäten im Zielgebiet als Teil des integrierten Produktangebots wahrnehmen. Und die Daten für neue Produktangebote kann man kostenlos sammeln: Durch einen ganzheitlichen und nahtlosen Urlaub aus einer Hand erhält man präzise Informationen darüber, was Kunden im gesamten Urlaubserlebnis wichtig ist. Dadurch wird die Individualisierung der Angebote weiter umgesetzt - differenziert von anderen Marktteilnehmern. Bei Betrachtung der gesamten Customer Journey stammen rund 70 % des bereinigten EBITA aus eigenen(!) und fest kontrahierten, differenzierten Produkten.

TUI ist ein gut aufgestellter Tourismuskonzern der einen starken Wettbewerber weniger hat? Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven?

Aktuell (07.10.2019 / 15.07 Uhr) notieren die Aktien der TUI AG. im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 10,31 EUR.

