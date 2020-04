Freiverkehr | Northern Data gewinnt ersten reinen US-Kunden für Texas

20.04.2020 - Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87) kündigt heute einen 100-Megawatt-Kunden für die neue Anlage in Texas an. Der Neukunde ist der erste Kunde der Northern Data AG, der in den USA ansässig ist und vom weltweit größten HPC-Rechenzentrum in Texas versorgt wird, das in Kürze seinen Betrieb aufnehmen wird.

In der Anfangsphase wird der neue Partner von Northern Data eine Investition von 30 Millionen US-Dollar für CAPEX tätigen. Northern Data plant derzeit, den Kunden in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 ans Netz zu bringen. Northern Data befinde sich in abschließenden Verhandlungen mit weiteren Blue-Chip-Kunden und ist zuversichtlich, die 1-Gigawatt-Kapazität bald vollständig vergeben zu haben.

Interessant ist der Ansatz, dass die Kunden selber finanziell in Vorlage treten, um dann die selber finanzierten Kapazitäten zu nutzen. Spricht dafür, dass das was Northern anbietet derzeit eine Mangelware ist, die von den Kunden "belohnt" wird. so stellt sich zumindest nicht die Frage, wie die Gesellschaft ihr immenses Wachstum auf Dauer finanzieren will.

"Nachdem wir zunächst multinationale Unternehmen für unseren neuen Standort in Texas unter Vertrag genommen haben, ist die Verpflichtung des ersten amerikanischen Kunden ein weiterer großer Erfolg für unser US-Team. Im Vergleich zur Kapazität herkömmlicher Rechenzentren sind allein diese 100 MW schon ein Vielfaches der Kapazität der meisten Rechenzentren weltweit", erklärt Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data AG. "Dies unterstreicht unsere Position als weltweit führender Anbieter von large-scale HPC-Lösungen".

Texas wird was Großes

Das weltweit größte HPC-Rechenzentrum von Northern Data in Texas wird auf einer Fläche von mehr als 40 Hektar gebaut, was der Größe von rund 57 Fußballfeldern entspricht. Insgesamt haben internationale Kunden inzwischen Verträge über bis zu 450 Megawatt Leistung mit Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren abgeschlossen, womit fast die Hälfte der für Ende 2020 angestrebten Kapazität von einem Gigawatt ausgelastet ist. Das Unternehmen plant weiterhin eine Gesamtnutzungskapazität von einem Gigawatt am Standort Texas bis Ende des Jahres, den sie in den kommenden Jahren auf bis zu 3,6 Gigawatt ausbauen will.

