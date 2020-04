Freiverkehr | Northern Data beschließt Barkapitalerhöhung

08.04.2020 - Der Vorstand der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 11.162.250,00 auf bis zu EUR 11.720.362,00 durch Ausgabe von bis zu 558,112 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, was 5 % des bisherigen Grundkapitals entspricht. Der Beschluss sieht eine Upsizing-Option für zusätzliche neue Aktien vor.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im In- und Ausland im Rahmen einer Privatplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten, das unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt und jederzeit kurzfristig enden kann.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Bilanz, zur Erhöhung der Liquidität und des Streubesitzes der Aktien, zur Beschleunigung des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Unternehmen hat vorbehaltlich üblicher Ausnahmen einer sechsmonatigen Veräußerungssperre zugestimmt. Der erste Handelstag für die neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises werden voraussichtlich am 16. April 2020 stattfinden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse (m:access) einbezogen werden. Die Transaktion wird von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in oder in den Vereinigten Staaten, einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, bestimmt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

