Freiverkehr | Northern Bitcoin gewinnt Ströer.

Die Northern Bitcoin AG (ISIN: DE000A0SMU87) wurde heute darüber informiert, dass sich der Unternehmer und Investor Dirk Ströer mit seiner Beteiligungsgesellschaft Krypto Ventures GmbH (Köln) mit 10,08 Prozent an der Northern Bitcoin AG beteiligt hat. Der Einstieg von Dirk Ströer markiert die erste Beteiligung eines externen Investors in die erst seit diesem Monat auf XETRA gehandelten Aktien des weltweit führenden nachhaltigen Bitcoin-Miners. Die Beteiligung erfolgte über die Kölner Krypto Ventures GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Media Ventures GmbH von Dirk Ströer.

Mathis Schultz, CEO der Northern Bitcoin AG, erklärt: "Wir freuen uns, mit Dirk Ströer und seiner Krypto Ventures einen starken Partner als neuen Aktionär begrüßen zu dürfen. Dirk Ströer gilt nicht nur als führender deutscher Investor in digitale Geschäftsmodelle, sondern genießt weltweit einen exzellenten Ruf für seine frühe und gewinnbringende Partizipation an technologischen Umbrüchen. Als das am schnellsten wachsende europäische Unternehmen im Bereich Bitcoin freuen wir uns über diese Verstärkung im Aktionariat."

Dirk Ströer kommentiert: "Das Team von Northern Bitcoin hat in vergleichsweise kurzer Zeit eine beeindruckende technologische Lösung für eine nachhaltige Produktion von Bitcoins entwickelt und an seinem ersten Standort in Norwegen erfolgreich realisiert. Ich freue mich, das Unternehmen bei seinen weiteren Wachstumsschritten zu unterstützen."

Die Northern Bitcoin AG verzeichnet ein rasantes Wachstum infolge der global starken Verbreitung des Bitcoins und seiner Blockchain. Northern Bitcoin ist weltweit führend im nachhaltigen Mining von Bitcoin. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt betreibt einen Mining-Standort in Norwegen und profitiert von der schnell voranschreitenden Adaption des Bitcoins als "digitales Gold" und innovatives Zahlungsmittel. So gehen erste Analysten bereits davon aus, dass das gesamte Bitcoin-Transaktionsvolumen für 2018 mit 1,3 Billionen US-Dollar mehrere Hundert Milliarden Dollar über dem Transaktionsvolumen von Paypal liegen wird.

Wer ist Northern Bitcoin?

Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt sie dem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernste Mining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einen selbstentwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Aktuell (24.10.2018 / 14.26 Uhr) notieren die Aktien der Northern Bitcoin AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,90 EUR (+9,64%) bei 21,60 EUR.