Freiverkehr | NanoRepro: Neuartiger Antikörper-Test eröffnet zusätzliches hohes Potenzial

Haben Geimpfte Antikörper und damit eine Immunität gegen Corona? War die Impfung also erfolgreich? Die Frage stellt sich zusehends. Täglich werden allein in Deutschland weit über 500.000 Menschen gegen das Virus geimpft. Sie sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit immun und auch nicht mehr für ihre Mitmenschen als potenzielle Virenüberträger gefährlich. Oder doch nicht? Sind möglicherweise keine Antikörper im Körper vorhanden und es besteht keine Immunität gegen das Corona-Virus?

Um Sicherheit zu geben, arbeitet die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) zusammen mit einem renommierten deutschen Forschungsinstitut mit Hochdruck an der Entwicklung eines Antikörper-Tests, der die Immunität nach einer Corona-Impfung überprüft. Die bisher am Markt befindlichen Antikörper-Tests weisen zwar IgM- und IgG-Antikörper nach, die auf eine überstandene Corona-Infektion hinweisen. Aber über den Impferfolg kann der herkömmliche Antikörper-Test in der Regel keine Auskunft geben. Bei dem neuen Antikörper-Test werden dagegen alle gängigen Impfstoffe evaluiert.

Die NanoRepro AG verfügt über umfangreiche finanzielle Mittel

Lisa Jüngst, CEO des Unternehmens: „Während die im Einsatz befindlichen Antigen-Schnelltests durch den direkten Erregernachweis des SARS-CoV-2-Virus einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, sehen wir mit zunehmender Impfquote einen hohen Bedarf in der Bevölkerung, die im Zuge der Impfung verabreichten Antikörper regelmäßig zu überprüfen, um sich und andere Personen zu schützen. Ziel der wissenschaftlichen Zusammenarbeit ist es, einen Test zu entwickeln, der die hohen Anforderungen an einen zuverlässigen Nachweis entsprechender Antikörper erfüllt. Da allein in Deutschland inzwischen acht Millionen Menschen vollständig geimpft sind und es täglich mehr werden, verschafft dieser neue Test NanoRepro zusätzliches hohes Umsatzpotenzial.“

Während Corona-Tests weiterhin im operativen Fokus stehen, werden auf Managementebene erste strategische Handlungsoptionen für die Zeit „nach Corona“ sondiert. Dabei wird die nachhaltige Ausweitung der Geschäftstätigkeit um Produkte aus den Bereichen Medizin/Gesundheit und Digitalisierung geprüft. Hierzu wurden mit verschiedenen Unternehmen bereits erste Gespräche und Verhandlungen geführt, die in den nächsten Wochen vertieft werden sollen.

Exklusivinterview mit Lisa Jüngst, CEO der Nanorepro AG: „…keinerlei Zweifel daran habe, dass wir genauso erfolgreich auch ohne Corona weiterarbeiten.“

„Die Erweiterung der Geschäftsbasis kann entweder operativ durch die Entwicklung oder Aufnahme neuer Produkte in unser Produktportfolio geschehen oder aber auch durch Zukäufe von aussichtsreichen Nischenanbietern. Durch den starken Verlauf unseres operativen Geschäfts verfügt die NanoRepro AG über umfangreiche finanzielle Mittel, die wir auch für Akquisitionen nutzen können“, sagt CEO Jüngst.