Freiverkehr | NanoRepro Aktie wohin? Übernahme? Andere Gründe für die Aktie neben dem Riesengewinn in 2021?

Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) hat seit Aufkommen der Pandemie eine unglaublich Entwicklung „hingelegt“ – von homöopathischen Umsätzen „davor“ hin zu dreistelligen Millionenumsätzen in 2021 – voraussichtlich.Aber im Sommer wurde es ruhig um das Unternehmen. Warten auf neue Abschlüsse, die bisher ausblieben. Und Warten auf die angekündigten „grösseren Bestellungen“ ebenfalls vergebens. Passend zur Stimmung fielen die Preise für Covid-19-Selbsttests bei den Discountern in den „unter einen Euro-Bereich“. Ladenhüter? Auch Qiagen sah im zweiten Halbjahr einen kräftigen Rückgang der Bestellungen für Corona-Tests und entsprechende Verbrauchsmaterialien. Und Anfang der Woche ruderte dann der CEO von Qiagen wieder zurück: Kräftige Nachfragesteigerung aktuell für Corona-Produkte in den letzten Wochen – weltweit. Wird hiervon auch NanoRepro profitieren können?



Möglicherweise – auch Geimpfte brauchen Tests in der neuen Corona-Welle. Spätestens ab Oktober wieder verstärkt Selbsttests

Aber der Kurssprung der Aktie von gut 5,00 EUR seit dem 12.08. auf aktuell 11,08 EUR (XETRA, 10:27 Uhr, 26.08.2021) hat ganz andere Gründe: Frau Perbrandt, Hauptgesellschafterin der Viromed Gruppe, DER Hauptkunde der NanoRepro, und verbundene Firmen/Personen beteiligten sich mit aktuell (25.08.2021) gut 30 % an der NanoRepro AG.

So sichert man sich indirekt einen Anteil an den sprudelnden Einnahmen aus der Rahmenvereinbarung mit NanoRepro

Offensichtlich nahm man sich einfach die Zeit, die erwarteten Gewinne in 2021 – und wer kann die besser einschätzen als der mit Abstand grösste Kunde – zu berechnen und dann in Bezug zur Marktkapitaliserung vor dem 25.08.2021 zu setzen. Selbst wenn man die Zukunft der NanoRepro „nach dem Covid-19-Boom“ mit hohen, sehr hohen Unsicherheiten belastet sieht, könnte ein Vertriebskanal, wie die Viromed Gruppe, perfekt zu den geplanten Selbsttestzukäufen der NanRepro passen. Mitsprache oder zumindest Sondierungen werden sowieso zwischen den beiden Partnern stattgefunden haben.

So wurden die in diversen Gerüchte in Börsenforen übe reine anstehende Viromed Beteiligung bestätigt

Offensichtlich fanden die Zukäufe im Vorfeld der Veröffentlichung am 25.08.2021 nicht so verdeckt statt, als das sie nicht einigen Marktteilnehmern aufgefallen wären. So haben sich wieder einmal die „Informationen aus gutinformierten Quellen“ als belastbar erwiesen. Für diejenigen, die der Logik der Überlegungen folgen wollten.

Jetzt fehlt „nur noch“ eine klare Aussage, wohin es mit NanoRepro gehen soll? Was wird mit den vollen Kassen gekauft? Oder wird die neue Hauptaktionärin weitere Positionen aufbauen und die CashCow letztendlich schlucken?

Und dann erinnert man sich an die Worte von Stefan Pieh, CFO der NanoRepro AG: „Auf Basis der bisherigen B2B-Corona-Antigen-Schnelltests und der Partnerschaft mit Viromed erwarten wir im Kontext der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und politischen Entwicklungen für dieses Jahr einen Umsatz von mindestens 250 Millionen Euro. Mögliche größere Bestellungen aus dem Ausland oder auch Bestellungen im Bereich des aktuell noch nicht zugelassenen Speicheltests für den Endkunden-Bereich sind in diesem Szenario lediglich zu einem geringen Anteil enthalten. Insgesamt halten wir ein Umsatzvolumen in Höhe von 400 Millionen Euro für durchaus möglich.“ (01.04.2021) Bisher jedoch nur Ankündigungen ohne praktische Folgen.

Vorjahr zeigte erste Früchte

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen den Umsatz um knapp +1.300 % auf 16,9 Mio. EUR steigern. Dabei schaffte die NanoRepro AG mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 4,7 Mio. EUR den deutlichen Sprung in die Gewinnzone (Vorjahr: -0,9 Mio. EUR). Das EBIT (operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich auf 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von -1,2 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR.

Der enorme Umsatzanstieg war fast ausschließlich Folge der von NanoRepro vertriebenen COVID-19-Schnelltests, die einen Umsatzanteil von 93 % entsprechend 15,7 Mio. EUR Umsatz hatten. Die Umsätze im bisherigen Kernportfolio (übrige Schnelltests und Nahrungsergänzungsmittel) hielten sich trotz der starken operativen Fokussierung auf COVID-19-Produkte stabil.

Infolge der guten operativen Entwicklung verbesserten sich die Bilanzkennzahlen deutlich. Die Bilanzsumme erhöhte sich im vergangenen Jahr um +132 % auf 11,2 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR). Das Eigenkapital stieg dabei von 4,4 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR bei einer hohen Eigenkapitalquote von 72 %. Und dieses Jahr scheinen rund 250 Mio EUR Umsatz mehr oder weniger garantiert, allein durch die Viromed Gruppe. Und was dazu kommt? Möglicherweise bringt der geplante der Immuniserungstest für Geimpfte einen weiteren Schub. Oder man stellt wie Qiagen eine steigende Nachfrage nach den Covid-19 Tests fest? Viele Fragezeichen, abgesichert durch einen „fetten Gewinn“ in 2021. Der zumindest bei Kursen von 5,20 EUR wohl zu einem KGV von 1 hätte führen können.

Und natürlich die geplanten Investitionen in „lukrative“ neue Produkte oder vielleicht sogar Beteiligungen.



