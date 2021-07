Freiverkehr | Mutares weiter auf Erfolgskurs: Gestern Exit Nr. 5, heute Kauf: 110 Mio EUR mehr Umsatz.

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) hält den Dealflow aufrecht. Und nicht nur die Übernahmen werden immer mehr. Seit dem erfolgreichen STS-Exit weiss man, dass auch grössere Einheiten durchaus hohes Wertsteigerungspotenzial bieten. Und kleienre Einheiten werden verkauft – Optimierung des Managementeinsatzes.

Und im neuen Quartal gehts direkt weiter. Direkt am 01.07.2021 gab es einen Exit – 80 Mio EUR Umsatz bekamen einen neuen Eigentümer. Man will sich auf „grössere Deals konzentrieren war eine der Begründungen für diesen Verkauf. Managementkapazitäten scheinen langsam ein knappes Gut zu werden. Und diese dann effektiv einzusetzen macht durchaus Sinn. Insbesondere wenn man 3 Mrd EUR Umsatz bis 2023 erreichen will. Und nach dem Kauf der Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG als Add-on-Investition für PrimoTECS am 05.07. Gestern ein weiterer Exit in Frankreich, heute der 8. Zukauf dieses Jahr, der Zweite im noch jungen Quartal:



Kauf der Stuttgarter Ganter Construction & Interiors GmbH – 200 Mitarbeiter, rund 110 Mio EUR Umsatz

Der Kaufvertrag mit dem Veräusserer, der MIGATI Beteiligungsgesellschaft mbH, wurde unterzeichnet und der Abschluss der Transaktion ist bereits im dritten Quartal 2021 geplant.

Das Zielunternehmen mit Hauptsitz in Waldkirch bei Stuttgart ist im Bereich Innenausbau für den Retail-, Gewerbe- und Wohnbereich tätig, wie z. B. Innenausbau, konzeptionelle Innenraumgestaltung und -planung, Neu- und Innenausbau und Renovierungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Architekten, Hotels, Büros, Restaurants, Luxusmarken und private Immobilienbesitzer. Weitere Standorte bestehen in Italien, Frankreich und der Schweiz. Als neues Plattform-Investment soll die Akquisition das Segment Goods & Services innerhalb des Mutares Portfolios stärken und Cross-Selling-Möglichkeiten innerhalb des bestehenden Portfolios schaffen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Diese Akquisition passt perfekt zu unseren Investitionskriterien. Es existiert eine starke Marke und ein etabliertes Geschäftsmodell – ich bin zuversichtlich, dass wir darauf aufbauen und die Langlebigkeit des Unternehmens sicherstellen können.“

Nochmals das gute Q1 in Stichworten

Konzernumsatz:

Der Mutares Konzernumsatz steigt um 56 % auf 493,8 Mio EUR (Q1 2020: 315,7 Mio.),

EBITDA:

Bei Mutares lag das Konzern-EBITDA mit 53,8 Mio EUR (Q1 2020: EUR 39,0 Mio.) um 38 % über dem Vorjahreswert. Das um Sondereffekte bereinigte Adjusted EBITDA belief sich auf EUR +0,3 Mio. (Q1 2020: EUR -10,4 Mio.) und verbesserte sich dank der teils sehr positiven Entwicklung in den Portfoliounternehmen, insbesondere bei STS Group, Donges Group, KICO Group und BEXity, deutlich.

TRANSAKTIONEN:

Neben den beiden im Dezember 2020 angekündigten und im Januar 2021 erfolgreich abgeschlossenen Verkäufen von Balcke-Dürr Rothemühle Deutschland an die Howden Group und von Nexive an Poste Italiane – mit einem ROIC (Return on Invested Capital) von jeweils größer als 10 – wurde im März der Verkauf der Anteile an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group bekannt gegeben.

Auf der Akquisitionsseite hat Mutares im ersten Quartal mit der Übernahme von EXI von Ericsson und Clecim von Primetals Technologies zwei Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Stichtag 31. März 2021 konnte Mutares darüber hinaus die Akquisitionen der Carglass Maison Gruppe von Belron und von La Rochette von der RDM-Gruppe erfolgreich abschließen. Zusätzlich wurde eine Vereinbarung zur Übernahme von ADComms von Panasonic Europe unterzeichnet, die hohes Synergie-Potenzial mit der bestehenden Gemini Rail Group im britischen Eisenbahnmarkt verspricht. Der Abschluss der bereits im Dezember 2020 unterzeichneten Übernahme von Lapeyre von Saint-Gobain wird weiterhin für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Ausblick/Prognose 2021

Mutares; „Mutares bestätigt die bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Demnach erwartet der Vorstand einen signifikanten Anstieg der Umsatzerlöse, getragen von der Entwicklung in allen drei Segmenten. Gleichzeitig bekräftigt der Vorstand auch die kommunizierten Erwartungen für das Jahresergebnis der Mutares SE & Co. KGaA („Mutares Holding“) einer exit-unabhängigen Netto-Rendite auf den Konzernumsatz von 1 %. Die Basis dafür bilden die Management Fees (bestehend aus Beratungsumsatz und Dividenden). Der Vorstand geht aufgrund der aktuellen Planungen davon aus, dass auch für das Geschäftsjahr 2021 die Dividendenfähigkeit der Mutares SE & Co. KGaA mindestens auf dem Niveau der Markterwartung sichergestellt ist.“

Anmerkung: Warburg Research hat im Nachgang an die Q1-Zahlen das Kursziel für Mutares (WKN: A2NB65) von 28 Euro auf 31 Euro angehoben und sieht somit ein Kurspotenzial von knapp 30 %. Als potenziellen Trigger für die Aktie erwartet Warburg einen größeren Exit eines Teils von Donges.

Aktuell (13.07.2021 /08:08 Uhr) handeln die Aktien der Mutares AG im Stuttgarter-Handel zum Schluss mit einem Plus von 0,20 EUR (+0,87 %) bei 23,25 EUR.



