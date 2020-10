Freiverkehr | Mutares siebter Zukauf des Jahres - aus der Favoritenbranche

13.10.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Segments Engineering Services des finnischen Automobilzulieferers Valmet Automotive Inc. (ISIN: FI4000074984) unterzeichnet. Die Aktivitäten umfassen fünf Standorte in Deutschland sowie einen Standort in Spanien. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2020 erwartet.

Das übernommene Unternehmen erbringt Ingenieurdienstleistungen für die Automobilindustrie und bedient sowohl große OEMs als auch Tier-1-Zulieferer. Die Dienstleistungen umfassen Ingenieurslösungen in wichtigen Wachstumsbereichen der Fahrzeugentwicklung (für Autos und Motorräder) und Elektrik/Elektronik, Simulations- und Testdienstleistungen sowie Prototypen- und Kleinserienfertigung. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 56 Mio.

Das Investment stärkt das Segment Automotive & Mobility und bietet erhebliche Synergien mit bestehenden Unternehmen aus dem Mutares-Portfolio, die von dem starken technischen Know-how und den exzellenten Fähigkeiten der Mitarbeiter der Firma profitieren können.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns, den Geschäftsbereich Engineering Services von Valmet Automotive im Segment Automotive & Mobility unseres Portfolios begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen ist ein etablierter Anbieter für die europäische Automobilindustrie und hat hervorragende Mitarbeiter, die ich besonders in der Mutares-Familie willkommen heiße. Ich bin davon überzeugt, dass Mutares mit seiner Branchenkenntnis, seiner operativen Erfahrung und seiner Erfolgsbilanz in Turnaround-Situationen die optimale Wahl als neuer Eigentümer ist, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und das Wachstumspotenzial sowie die wertschöpfende Servicekompetenz weiter zu stärken."

Starker Jahresauftakt mit vielen Zukäufen - erstes Halbjahr

Transaktionsseitig wurden zum Jahresstart insgesamt drei Kaufverträge für zwei neue Plattformbeteiligungen und einen strategischen Zukauf unterzeichnet. Als Add-on für die Balcke-Dürr Group beschleunigt der Zukauf der italienischen Loterios das Wachstum der Gruppe. Die Mehrheitsbeteiligung von 80 % am Geschäft von Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter in Italien und derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PostNL, stärkt als Plattform-Investition künftig das Segment Goods & Services (abgeschlossen am 01.07.2020). Die Übernahme bestimmter Dichtungs- und Flüssigkeitsaktivitäten von Cooper Standard trägt als zweite Plattform-Akquisition im laufenden Geschäftsjahr zur Expansion im Segment Automotive & Mobility mit signifikanten Synergiepotenzialen für die Elastomer Group bei. Der Abschluss der beiden Plattformakquisitionen wird für das zweite Quartal 2020 erwartet. Dann am 26.06.2020 der "Zukauf" der SABO Maschinenfabrik. Und die Nexans Metallurgie am 30.06.2020 mit immerhin 250 Mitarbeitern - man verliert fast den Überblick vor lauter Zukäufen - am 15.07.2020 ein weiterer Zukauf: Skandinavische Dienstleister im Bereich Strasse - 125 Mio. Umsatz LAUF NENNT MAN SO ETWAS.

Ausblick 2020 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie

"COVID-19 stellt die Mutares Gruppe vor operative Herausforderungen, bietet aber insbesondere auf der Kaufseite erhebliche Chancen. Der Vorstand erwartet eine erhöhte M&A-Aktivität im zweiten Halbjahr im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Nach Ende des Berichtszeitraums konnte Mutares bereits zwei Transaktionen aus dem ersten Halbjahr erfolgreich abschließen und eine weitere Transaktion unterzeichnen, die auch noch im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden soll. Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs ist der Vorstand zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von mindestens EUR 1,5 Mrd. zu erzielen. Da die Wertschöpfung von Mutares nur zu etwa einem Drittel dem klassischen Konjunkturzyklus unterworfen ist und zu einem erheblichen Teil auf Sondersituationen basiert, hält das Management unverändert an der nachhaltigen Dividendenpolitik fest."

