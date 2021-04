Freiverkehr | Mutares schließt die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung erfolgreich ab

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung von 80 % an der Carglass Maison Group (CGM) von Belron erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist als Co-Investment mit HomeServe France strukturiert, welche die verbleibenden 20 % der Beteiligungsrechte an CGM halten wird. Die Umfirmierung des Unternehmens wird in den nächsten Monaten erfolgen.

Carglass Maison, mit Sitz in Tours, Frankreich, ist ein renommierter französischer Spezialist für Hausreparaturen und Notfälle. Das Unternehmen wendet sich an Versicherer, Dienstleister, Vermögensverwalter und private Eigentümer über ein Netzwerk von 28 Agenturen, 300 eigenen Technikern und 1.200 Subunternehmern in ganz Frankreich. Seine beiden Hauptaktivitäten sind Notreparaturen und geplante Arbeiten sowie Renovierungen. Im Jahr 2019 hat CGM mehr als 88.000 Aufträge mit einem Umsatz von rund EUR 45 Mio. ausgeführt.

Nel holt sich starken Partner, um weltweit in der ersten Reihe mitzuspielen beim „grünen Wasserstoff“.

Evotec läuft. Wirkstoff aus Exscentia Kooperation geht in die klinischen Studien – plus neuer Short auf der Bühne. Geht es wieder los?

NIKOLA verliert wichtigen Manager. Sichert sich aber auf der anderen Seite Verkaufs- und Servicenetzwerk für Tre Bev Launch.

Bei Plug Power gehen die Sammelkläger in die Offensive. Positiv die potentielle 520 Mio USD Bürgschaft zum Ausbau der grünen H2-Infrastruktur.

Nordex baut mit 72 MW Auftrag Repowering in Deutschland – Bürgerpark

Mutares schliesst Übernahme ab.

Süss MicroTech voller Optimismus

Um das Geschäft mit neuen Transformationsprojekten zu unterstützen, ist Mutares eine strategische Partnerschaft mit HomeServe France eingegangen, einem führenden Spezialisten für Hausreparaturen und -wartung. Carglass Maison wird vom Umfang des Serviceangebots, der aktuell günstigen Marktdynamik, den erheblichen kommerziellen Synergien mit dem Netzwerk von HomeServe France und der Investition in neue IT-Tools zur Verbesserung des Kundenservices und der Auftragsausführung profitieren.



Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de