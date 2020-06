Freiverkehr | Mutares holt sich Automotive Ergänzung

30.06.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hatte es ja bereits angekündigt: Auch in Corona-Zeiten sucht man nach Übernahmezielen und die Liquiditätslage lässt dieses zu. Insbesodnere da die "Käufe" von Mutares in der Regel einen symbolischen Preis haben - es sind halt "ungeliebte Kinder ohne hohen Ertrag" von Konzernen, die diese "loswerden" wollen, meißt sogar mit Mitgift.

Auch wenn der heute mitgeteilte Erwerb - wie üblich bei Mutares - keine Angaben zu den Konditionen enthält, handelt es sich bei dem Add-on Zukauf mit rund 250 Mitarbeitern, einer nicht mehr "dazu passenden" Tochter der französischen Nexans-Gruppe in Deutschland: Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD) mit Produktionsstandorten in Bramsche, Deutschland und Neunburg, Deutschland.

Wirecards - Staatshaftung? DPR "Rauswurf" sieht nach Schuldeingeständnis aus und die Stand heute aktualisierte CHRONOLOGIE Wirecards vom 18.06. bis zum 28.06 - updated

Hoffnungsschimmer: Steinhoff gewinnt Prozess in Johannesburg: Haften sollen DeLoitte und das alte Management und nicht die Steinhoff International Holding NV

ADO übernimmt Consus - Option gezogen

Encavis kauft Windpark

Fraport und Lufthansa - ohne die kleine Centogene wäre es noch schwieriger

DIC Asset kauft zu - Commercial Portfolio über 2 Mrd. EUR

Nordex baut auf weiteres Wachstum in Spanien

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Die geplante Transaktion unterstreicht Mutares' Buy-and-Build-Ansatz für stabile, profitable Unternehmen wie unsere Plati-Gruppe. Die Übernahme von NMD ist eine großartige Gelegenheit, das Wachstum und die Rentabilität beider Unternehmen zu beschleunigen, und schafft einen erhöhten Shareholder Value"

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutschland und verfügt über zwei Produktionsstätten, die einen großen Kundenstamm auf Tier 1 und Tier 2 Ebene für die Bereiche Automobil, weiße Ware und allgemeine Industrieanwendungen bedienen.

Zusammen mit der bestehenden Plati-Plattform können die gemeinsamen Kräfte nun eine breitere Wertschöpfungskette bedienen und somit den Kundenservice und die Kundenorientierung erhöhen. Mit den beiden Produktionsstandorten in Osteuropa und der übernommenen Rohstoffversorgung durch NMD wird das Wachstum von Plati beschleunigt und es können Synergien im einstelligen Millionenbereich realisiert werden.

Vor wenigen Tagen kam bereits SABOvon John Deere dazu - in das Mutares-Tuning.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Q1 war gut!

Für den Umsatzzuwachs sind die hohe Transaktionsaktivität im Laufe des Geschäftsjahres 2019 sowie im ersten Quartal 2020 verantwortlich. Dabei konnte ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von EUR 39,0 Mio. erzielt werden (Q1 2019: EUR 0,0 Mio.), das Adjusted EBITDA1) ist mit EUR -10,4 Mio. (Q1 2019: EUR -3,5 Mio.) erwartungsgemäß negativ. Der Rückgang beim Adjusted EBITDA ist vor allem auf die noch negativen Ergebnisbeiträge der neu erworbenen Einheiten zurückzuführen.

Die liquiden Mittel betragen zum 31. März 2020 EUR 141,8 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 79,7 Mio.), die Eigenkapitalquote der Mutares Gruppe liegt mit 22,8 % unter der zum 31. Dezember 2019 (24,5 %). Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die Bilanzverlängerung durch die hohe Akquisitionsaktivität und die erfolgreiche Platzierung der Anleihe im Volumen von EUR 50,0 Mio. im Februar 2020.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Erfreuliche Entwicklung auf operativer Ebene

Im Segment Automotive & Mobility konnten die Umsatzerlöse für das erste Quartal 2020 trotz des Nachfragerückgangs im Automobilsektor und der weltweiten Auswirkungen durch die Verbreitung des Coronavirus dank der neuen Plattforminvestitionen Plati, KICO und PrimoTECS auf EUR 124,8 Mio. (Q1 2019: EUR 104,8 Mio.) gesteigert werden. Das EBITDA des Segments lag mit EUR 34,8 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von EUR 4,8 Mio. Das um Sondereffekte bereinigte Adjusted EBITDA war bedingt durch die noch negativen Ergebnisbeiträge der neuen Plattformakquisitionen sowie den umsatzbedingten Rückgang der Profitabilität bei STS mit EUR -3,3 Mio. (Q1 2019: EUR 4,9 Mio.) erwartungsgemäß rückläufig.

Das Segment Engineering & Technology verzeichnete in den ersten drei Monaten 2020 einen Umsatzanstieg auf EUR 105,9 Mio. nach EUR 90,5 Mio. im ersten Quartal 2019. Ursächlich für den Anstieg sind die Effekte aus den im Laufe des Jahres 2019 erfolgten Add-on-Akquisitionen für die Donges Group, NORDEC und FDT, sowie der im ersten Quartal 2020 abgeschlossene strategische Zukauf von Loterios für die Balcke-Dürr Group. Der Anstieg des EBITDA auf EUR 2,0 Mio. (Q1 2019: EUR - 3,4 Mio.) resultiert im Wesentlichen aus Gewinnen aus günstigem Erwerb (Bargain Purchase) durch den Kauf von Loterios. Die positive Entwicklung beim Adjusted EBITDA von EUR -6,9 Mio. im ersten Quartal 2019 auf EUR -4,2 Mio. im ersten Quartal 2020 spiegelt die erfolgreichen Restrukturierungen in der Donges Group und bei Gemini wider.

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services kletterten im ersten Quartal 2020 deutlich auf EUR 84,9 Mio. (Q1 2019: EUR 8,0 Mio.). Der starke Umsatzanstieg ist auf die drei Plattforminvestitionen TréfilUnion, keeeper Group und BEXity zurückzuführen. Begünstigt von den Gewinnen aus günstigem Erwerb (Bargain Purchase) durch die Add-on-Akquisition von keeeper Tableware beläuft sich das EBITDA auf EUR 2,6 Mio. (Q1 2019: EUR -1,2 Mio.). Das Adjusted EBITDA wurde im Berichtsquartal von den negativen Ergebnisbeiträgen aus den neuen Plattform-Investitionen erwartungsgemäß belastet und beläuft sich auf EUR -2,6 Mio. (Q1 2019: EUR -1,2 Mio.). Auf operativer Ebene hervorzuheben sind die erfreulichen Fortschritte bei der Umsetzung des Optimierungsprogramms in der keeeper Group und die Expansion durch die Integration des von Metsä erworbenen Serviettengeschäfts, das unter keeeper Tableware firmiert.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Starker Jahresauftakt mit bereits drei Zukäufen + jetzt SABO + Nexans

Transaktionsseitig wurden zum Jahresstart insgesamt drei Kaufverträge für zwei neue Plattformbeteiligungen und einen strategischen Zukauf unterzeichnet. Als Add-on für die Balcke-Dürr Group beschleunigt der Zukauf der italienischen Loterios das Wachstum der Gruppe. Die Mehrheitsbeteiligung von 80 % am Geschäft von Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter in Italien und derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PostNL, stärkt als Plattform-Investition künftig das Segment Goods & Services. Die Übernahme bestimmter Dichtungs- und Flüssigkeitsaktivitäten von Cooper Standard trägt als zweite Plattform-Akquisition im laufenden Geschäftsjahr zur Expansion im Segment Automotive & Mobility mit signifikanten Synergiepotenzialen für die Elastomer Group bei. Der Abschluss der beiden Plattformakquisitionen wird für das zweite Quartal 2020 erwartet.

Zwei Exits und Platzierung einer Anleihe erfolgreich umgesetzt

Der Jahresauftakt stand unter dem Eindruck der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus und den daraus resultierenden operativen Folgen für die einzelnen Beteiligungen. Dies wird sich insbesondere auch im zweiten Quartal fortsetzen. Mutares ist es gelungen, in diesen schwierigen Zeiten mit dem Verkauf des polnischen Teils der Balcke-Dürr Group sowie der Aktivitäten in Tschechien von BEXity zwei Exits erfolgreich abzuschließen.

Zur Finanzierung des weiteren anorganischen Wachstums des Portfolios und wertsteigernder Investitionen konnte Mutares im Februar zudem eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe mit vierjähriger Laufzeit im Volumen von EUR 50,0 Mio. erfolgreich platzieren. Die Anleihe ist sowohl an der Börse in Frankfurt als auch in Oslo gelistet.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_02)}

Ausblick 2020 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stellen die Mutares Gruppe auf operativer Ebene einerseits vor Herausforderungen, bieten andererseits insbesondere im Bereich M&A auf der Kaufseite erhebliche Chancen, sodass wir von einer erhöhten Aktivität im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres ausgehen. Mit drei Transaktionen zum Jahresauftakt, die in Summe für ein annualisiertes Umsatzvolumen von mehr als EUR 400 Mio. stehen, und der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe im Volumen von EUR 50,0 Mio. gelang Mutares ein guter Start in das Geschäftsjahr 2020. Ziel ist es, inklusive potenzieller weiterer Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. zu erzielen. Die Wertschöpfung von Mutares ist nur zu etwa einem Drittel dem klassischen Konjunkturzyklus unterworfen und basiert zu einem erheblichen Teil auf Sondersituationen. Daher sieht sich der Mutares-Konzern auch in einem für verschiedene Portfolio-Gesellschaften operativ schwierigen Jahr in der Lage, einen ausreichend hohen Jahresüberschuss zu erzielen, um die nachhaltige Dividendenpolitik fortsetzen zu können. Vor diesem Hintergrund sieht Mutares unverändert die Chance, auch im von der Corona-Pandemie geprägten laufenden Geschäftsjahr 2020 an seiner nachhaltigen Dividendenpolitik von mindestens EUR 1,00 je Aktie festhalten zu können. Weitere Ausführungen und die Einführung des ROIC/ROE als wesentliche Erfolgskennzahl werden in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen dargestellt. Die Veränderung schafft aus Sicht der Gesellschaft eine erhöhte Transparenz und unterstreicht die eingeleitete Neuausrichtung der Gesellschaft mit dem Ziel, das führende Carve-out / Special Situations Private Equity Unternehmen in Europa zu werden.

Aktuell (30.06.2020 / 07:38 Uhr) notieren die Aktien der Mutares AG im Xetra-Handel zum Handelsschluss Gestern mit leichtem Minus bei 9,80 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}