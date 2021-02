Freiverkehr | Mutares erhöht Anleihe wahrscheinlich um 10 Mio EUR – winken neue Übernahmeziele?

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) setzt seine Wachstumsstrategie in 2021 fort.Und dabei kann Liquidität nicht schaden. So sollte man auch die heutige Meldung einordnen: “…hat heute beschlossen zu prüfen, die im Februar 2020 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio. (ISIN: NO0010872864) (“Anleihe”) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption zusätzlich um ein Volumen von bis zu EUR 10 Mio. zu erhöhen.”

Und man muss kein Hellseher sein, um davon auszugehen, dass relativ zeitnah diese Erhöhung durchgeführt werden wird. Passt auch zur Kommunikationspolitik: Die Corna-Krise bietet nicht nur Risiken, sondern gerade für einen “Sanierer” wie Mutares Chancen für Einstiege in strauchelnde Unternehmen/Konzerntöchter. Und die Bilanz der letzten Wochen kann sich ja durchaus sehen lassen.

Ungewöhnlich war der Fast Exit bei Nexive,

der so nicht zu erwarten war und endgültig am 29.01.2021 vom Unternehmen als abgeschlossen bestätigt worden ist (PostNL hatte seinen 20% Anteil an die italienische Post veräussert). Erfolgswirksam für 2020 bei Mutares – möglicherweise für die Dividende interessant. Jedenfalls haben die sehr guten Erfahrungen in Italien mit dem Fast-Exit bei Nexive (Zwischen Erwerb im Sommer 2020 und Verkauf noch in 2020 leigen wenige Monate) offensichtlich Appetit auf mehr gemacht:

Ende Januar meldet Mutares den Erwerb der Ericsson Services Italia S.p.A. ein Unternehmen mit rund 45 Mio EUR Umsatz in 2019 und mehr als 260 Mitarbeitern. Und am selben Tag bestätigt die Mutares Tochter Balcke Dürr den endgültigen Verkauf der Balcke Dürr Rothemühle an Howden – hoher einstelliger Millionenbetrag als Erlös erwartet. Wenig überraschend, dass am 03.02.2021 der Platow Brief die Mutares als kaufenswert ansah.

Die Mutares SE & Co. KGaA

Treffende Unternehmensbeschreibung: “Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons.

Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Mutares SE & Co. KGaA mit über 15.000 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,8 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil über 10% lag.”

