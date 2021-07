Freiverkehr | Mutares: Wieder Erwerb erfolgreich abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Erwerb von Permasteelisa España von der Permasteelisa Group erfolgreich abgeschlossen. Das Add-on-Investment stärkt das bestehende Portfoliounternehmen Donges Group im Segment Engineering & Technology. Das Unternehmen firmiert nun unter dem Namen Permasteelisa España Donges Group S.A.

Das Unternehmen beschäftigt in Spanien und Portugal rund 80 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von ca. EUR 22 Mio. Mit seinem Know-how in der Herstellung und Installation von Gebäudefassaden ergänzt es das Produktportfolio der Donges Group perfekt. Die Donges Group wächst mit diesem Add-on auf einen Gesamtumsatz von ca. EUR 500 Mio. und stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt.

