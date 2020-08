Freiverkehr | Mutares: Einkaufstour führt zu 40% Umsatzplus im ersten Halbjahr

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hatte es ja bereits angekündigt: Auch in Corona-Zeiten sucht man nach Übernahmezielen und die Liquiditätslage lässt dieses zu. Insbesodnere da die "Käufe" von Mutares in der Regel einen symbolischen Preis haben - es sind halt "ungeliebte Kinder ohne hohen Ertrag" von Konzernen, die diese "loswerden" wollen, meißt sogar mit Mitgift..

Umsatzsteigerung auf EUR 620,5 Mio. (H1 2019: EUR 443,2 Mio.) - Umsatzeinbußen aufgrund von COVID-19 im Portfolio wurden mehr als kompensiert durch die 4 abgeschlossenen Zukäufe. Das Konzern-EBITDA von EUR 41,5 Mio. (H1 2019: EUR 67,1 Mio.) wurde nicht durch operative Gewinne erreicht, sondern durch vier abgeschlossene Transaktionen gab es "Gewinn aus günstigem Erwerb" ("Bargain Purchases") von EUR 65,8 Mio. Das bereinigte EBITDA war also negativ: Verlustbeiträge der Neuerwerbungen plus Covid-19 Auswirkungen auf die bestehenden Beteiligungen (Schwerpunkt automotive war in Corona-Zeiten besonders belastet): Bereinigtes EBITDA -16,7 Mio. EUR(H1 2019: 0,0 Mio. EUR).

1. Halbjahr: Drei Exits, wovon bei zweien die Ziele eines sieben- bis zehnfachen Return on Invested Capital (ROIC) übertroffen werden konnten, unterstreichen die Fähigkeit von Mutares, "auch in herausfordernden Zeiten Transaktionen erfolgreich abzuschließen". Zur Finanzierung des weiteren anorganischen Wachstums des Portfolios und wertsteigernder Investitionen hat Mutares im Februar 2020 eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe mit vierjähriger Laufzeit im Volumen von EUR 50,0 Mio. erfolgreich platziert. Und bei Mutares will man nun diese anleihe erhöhen, wie ebenfalls heute mitgeteilt:

"hat heute beschlossen zu prüfen, die im Februar 2020 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. (ISIN: NO0010872864) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von bis zu EUR 30 Mio. zu erhöhen"

Man scheint bei Mutares noch einiges vor zu haben: Die Liquidität zum Ende des ersten Halbjahres liegt bei starken 109,3 Mio.EUR (31. Dezember 2019: EUR 79,7 Mio.). PLUS die wohl nicht nur zu prüfenden, sondern bereits konkret geplanten 30 Mio. EUR aus einer Erhöhung des Anleihevolumens. Munition für Sanierungsmaßnahmen und wohl auch Neuerwerbe.

Starker Jahresauftakt mit vielen Zukäufen

Transaktionsseitig wurden zum Jahresstart insgesamt drei Kaufverträge für zwei neue Plattformbeteiligungen und einen strategischen Zukauf unterzeichnet. Als Add-on für die Balcke-Dürr Group beschleunigt der Zukauf der italienischen Loterios das Wachstum der Gruppe. Die Mehrheitsbeteiligung von 80 % am Geschäft von Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter in Italien und derzeit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PostNL, stärkt als Plattform-Investition künftig das Segment Goods & Services (abgeschlossen am 01.07.2020). Die Übernahme bestimmter Dichtungs- und Flüssigkeitsaktivitäten von Cooper Standard trägt als zweite Plattform-Akquisition im laufenden Geschäftsjahr zur Expansion im Segment Automotive & Mobility mit signifikanten Synergiepotenzialen für die Elastomer Group bei. Der Abschluss der beiden Plattformakquisitionen wird für das zweite Quartal 2020 erwartet. Dann am 26.06.2020 der "Zukauf" der SABO Maschinenfabrik. Und die Nexans Metallurgie am 30.06.2020 mit immerhin 250 Mitarbeitern - man verliert fast den Überblick vor lauter Zukäufen - am 15.07.2020 ein weiterer Zukauf: Skandinaviische Dienstleister im Bereich Strasse - 125 Mio. Umsatz LAUF NENNT MAN SO ETWAS.

Erfreuliche Entwicklung auf operativer Ebene

Im Segment Automotive & Mobility lagen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2020 mit EUR 216,4 Mio. auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (EUR 214,5 Mio.). Dabei belasteten rückläufige Umsätze der Beteiligungen insbesondere infolge von COVID-19 die Profitabilität. Das EBITDA des Segments beläuft sich begünstigt durch die Akquisition von PrimoTECS auf EUR 2,4 Mio. (H1 2019: EUR 12,5 Mio.). Bedingt durch die rückläufigen Umsatzerlöse als Folge des Lockdowns in Kernmärkten lag das Adjusted EBITDA bei EUR -13,8 Mio. (H1 2019: EUR +11,0 Mio.).

Das Segment Engineering & Technology war von der Corona-Pandemie deutlich geringer betroffen, verzeichnete aber in einzelnen Bereichen einen vorübergehenden Einbruch der Nachfrage sowie Verzögerungen bei der Abwicklung von Projekten. Dennoch erzielte das Segment Engineering & Technology in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 Umsatzerlöse von EUR 241,6 Mio. (H1 2019: EUR 208,2 Mio.2). Dazu trugen insbesondere die im Vorjahr erfolgten Add-on-Akquisitionen der Donges Group sowie die im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossenen Zukäufe Loterios für Balcke-Dürr und Ruukki für Donges bei. Der Anstieg des EBITDA auf EUR 23,1 Mio. (H1 2019: EUR 1,5 Mio.) resultiert im Wesentlichen aus diesen beiden Add-on-Akquisitionen. Die positive Entwicklung des Adjusted EBITDA von EUR -7,2 Mio. (H1 2019) auf EUR 0,7 Mio. spiegelt die erfreulichen operativen Fortschritte der Beteiligungen, insbesondere der Donges Group, wider.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services erhöhten sich im ersten Halbjahr 2020 signifikant auf EUR 162,5 Mio. (H1 2019: EUR 20,5 Mio.2). Der starke Umsatzanstieg ist auf die neuen Plattforminvestitionen keeeper Group und BEXity im Vorjahr zurückzuführen. Das EBITDA beläuft sich begünstigt von der Add-on-Akquisition für keeeper Group auf EUR 23,2 Mio. (H1 2019: EUR 55,9 Mio.). Sämtliche Beteiligungen mit Ausnahme von TréfilUnion erzielten dabei ein positives Adjusted EBITDA, das sich für das Segment auf EUR -1,5 Mio. (H1 2019: EUR -1,7 Mio.) beläuft.

Ausblick 2020 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie

"COVID-19 stellt die Mutares Gruppe vor operative Herausforderungen, bietet aber insbesondere auf der Kaufseite erhebliche Chancen. Der Vorstand erwartet eine erhöhte M&A-Aktivität im zweiten Halbjahr im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Nach Ende des Berichtszeitraums konnte Mutares bereits zwei Transaktionen aus dem ersten Halbjahr erfolgreich abschließen und eine weitere Transaktion unterzeichnen, die auch noch im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden soll. Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs ist der Vorstand zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von mindestens EUR 1,5 Mrd. zu erzielen. Da die Wertschöpfung von Mutares nur zu etwa einem Drittel dem klassischen Konjunkturzyklus unterworfen ist und zu einem erheblichen Teil auf Sondersituationen basiert, hält das Management unverändert an der nachhaltigen Dividendenpolitik fest."

Aktuell (11.08.2020 / 08.02 Uhr) notieren die Aktien der Mutares AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von 0,04 EUR (0,41 %) bei 9,88 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.

