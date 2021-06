Freiverkehr | Mutares Aktie weiter spannend: Grösste Übernahme mit 600 Mio EUR Umsatz vollzogen. Jetzt gilt es.

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) hält den Dealflow aufrecht. Und die Übernahmen werden immer grösser. Seit dem erfolgreichen STS-Exit weiss man, dass auch grössere Einheiten durchaus hohes Wertsteigerungspotenzial bieten.

Und im neuen Quartal zeigt Mutares wieder einmal, dass man das hohe Transaktionstempo der Vorquartale beibehalten will – und kann: Die Übernahme der 3 Magna Werke für Autoexteriors war ein klares Signal dafür. Die am 09.11.2020 unterschriebene Übernahmevereinbarung für den „grössten Batzen“ in der Mutares-Geschichte ist vollzogen:

Neues Plattforminvestment mit einem Umsatz von 641 Mio. EUR im Jahr 2019, einem Netz von 126 Verkaufsstellen und 10 Werken in ganz Frankreich

Und jetzt ist der Erwerb von Lapeyre SAS und ihrer Tochtergesellschaften vom französischen Großkonzern Compagnie de Saint-Gobain vollzogen worden. Ein TYPISCHES Mutares Geschäft: Grosskonzern trennt sich von einer „ungeliebten Tochter“, weil sie nicht mehr in das Ertragsraster passt, weil sie eine Randaktivität ohne Synergien mit den Schwestern darstellt, weil die Erträge zumindest „ausbaufähig“ sind.

„Für Mutares stellt diese Transaktion einen großen Fortschritt von Mutares France dar. Sie ist zudem ein weiterer Beleg für unsere Fähigkeit, größere Deals abzuwickeln und ein vertrauenswürdiger Partner für große Konzerne wie Saint-Gobain zu sein. Wir sind zuversichtlich, nun die notwendigen Maßnahmen für den künftigen Erfolg von Lapeyre umzusetzen“, kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares.

Und vom Timing her perfekt – Heimwerkerbedarf boomt – nicht nur in Deutschland!

Ziele sind klar: Profitabilität steigern, Effizienz steigern, neue Strukturen implementieren – später durch Add-on-investitionen das Plattforminvestment ergänzen:

Derzeit produziert und vertreibt Lapeyre Heimwerkerprodukte für den Außen- und Innenbereich, wie Fenster, Türen, Küchen und Badmöbel. Das Unternehmen betreibt zehn Fabriken und beliefert ein umfangreiches Netzwerk von 131 Geschäften in Frankreich. Diese traditionsreiche Marke ist auf dem französischen Markt sehr bekannt und wird täglich von den 3.400 Mitarbeitern beworben.

Das vertikal integrierte Modell des Unternehmens von der Produktion bis zum Vertrieb ermöglicht Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und die schnelle Einführung neuer Produkte auf dem Markt. Mit Marc Ténart, als neu ernannten Geschäftsführer der Gruppe, wird Lapeyre seine fundamentalen Stärken nutzen und seine Produktpalette und sein Netzwerk profitabel entwickeln. Er kommentiert: „Lapeyre ist ein bedeutender Akteur in der Heimwerkerbranche, der im Laufe der Jahre ein einzigartiges Know-how in der Herstellung und Vermarktung von Heimwerkerprodukten entwickelt hat. Mit all seinen Mitarbeitern teilen wir einen gemeinsamen Wunsch: Lapeyre wiederzubeleben und neue Entwicklungsperspektiven in einem widerstandsfähigen Markt zu definieren.“

Q1 in Stichworten

Konzernumsatz:

Der Mutares Konzernumsatz steigt um 56 % auf 493,8 Mio EUR (Q1 2020: 315,7 Mio.),

EBITDA:

Bei Mutares lag das Konzern-EBITDA mit 53,8 Mio EUR (Q1 2020: EUR 39,0 Mio.) um 38 % über dem Vorjahreswert. Das um Sondereffekte bereinigte Adjusted EBITDA belief sich auf EUR +0,3 Mio. (Q1 2020: EUR -10,4 Mio.) und verbesserte sich dank der teils sehr positiven Entwicklung in den Portfoliounternehmen, insbesondere bei STS Group, Donges Group, KICO Group und BEXity, deutlich.

TRANSAKTIONEN:

Neben den beiden im Dezember 2020 angekündigten und im Januar 2021 erfolgreich abgeschlossenen Verkäufen von Balcke-Dürr Rothemühle Deutschland an die Howden Group und von Nexive an Poste Italiane – mit einem ROIC (Return on Invested Capital) von jeweils größer als 10 – wurde im März der Verkauf der Anteile an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group bekannt gegeben.

Auf der Akquisitionsseite hat Mutares im ersten Quartal mit der Übernahme von EXI von Ericsson und Clecim von Primetals Technologies zwei Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Stichtag 31. März 2021 konnte Mutares darüber hinaus die Akquisitionen der Carglass Maison Gruppe von Belron und von La Rochette von der RDM-Gruppe erfolgreich abschließen. Zusätzlich wurde eine Vereinbarung zur Übernahme von ADComms von Panasonic Europe unterzeichnet, die hohes Synergie-Potenzial mit der bestehenden Gemini Rail Group im britischen Eisenbahnmarkt verspricht. Der Abschluss der bereits im Dezember 2020 unterzeichneten Übernahme von Lapeyre von Saint-Gobain wird weiterhin für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Ausblick/Prognose 2021

Mutares; „Mutares bestätigt die bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Demnach erwartet der Vorstand einen signifikanten Anstieg der Umsatzerlöse, getragen von der Entwicklung in allen drei Segmenten. Gleichzeitig bekräftigt der Vorstand auch die kommunizierten Erwartungen für das Jahresergebnis der Mutares SE & Co. KGaA („Mutares Holding“) einer exit-unabhängigen Netto-Rendite auf den Konzernumsatz von 1 %. Die Basis dafür bilden die Management Fees (bestehend aus Beratungsumsatz und Dividenden). Der Vorstand geht aufgrund der aktuellen Planungen davon aus, dass auch für das Geschäftsjahr 2021 die Dividendenfähigkeit der Mutares SE & Co. KGaA mindestens auf dem Niveau der Markterwartung sichergestellt ist.“

Anmerkung: Warburg Research hat im Nachgang an die Q1-Zahlen das Kursziel für Mutares (WKN: A2NB65) von 28 Euro auf 31 Euro angehoben und sieht somit ein Kurspotenzial von knapp 30 %. Als potenziellen Trigger für die Aktie erwartet Warburg einen größeren Exit eines Teils von Donges.

