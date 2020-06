Freiverkehr | Mountain Alliance: Noch mehr Geld bei Exasol-Börsengang als geplant - Greenshoe

09.06.2020 - Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) hat im Zuge der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (sog. Greenshoe-Option) durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Konsortialführer beim Börsengang der Exasol AG weitere Aktien erfolgreich platziert.

Exasol, Technologieführer im Bereich der In-Memory-Analytics-Datenbanken, hat im Zuge des IPOs 5,1 Mio. Aktien aus einer Barkapitalerhöhung sowie aufgrund der sehr starken Nachfrage 4,13 Mio. Aktien inklusive der Greenshoe-Option aus Altaktionärsbesitz erfolgreich am Markt platziert. Insgesamt realisierte die Mountain Alliance Gruppe seit Ihrem Einstieg bei Exasol Ende 2018 aus ihrer Beteiligung Exiterlöse im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich. Die Gesellschaft, welche vor dem IPO 5,2 % der Exasol-Aktien gehalten hatte, bleibt weiterhin mit 1,98 % an der börsennotierten Exasol AG beteiligt.

Risse in der Shortfront? Freitag gab es gegenläufige Trades, noch überwogen die Shorter - Artisan ist weg - E&Y wird verklagt - gestern viel passiert bei Wirecard

Steinhoff - Update mit Kratzer: Conforama schwächelt, der Rest läuft besser als zu erwarten war

Instone startet in Tübingen - Lauf. Q1 top, 2019 rekordmäßige Umsatzverdopplung, könnte so weitergehen...

RIB mit weiterem Auftrag, Luxemburg - Schneider hat sich was Gutes gesichert

EVOTEC gegen AIDS, US-Programm finanziert Just-Evotec Biologics Inc.'s Kooperation mit US-Firma

EXCLUSIVINTERVIEW mit dem CEO des potentiellen Digitalisierungsgewinners USU Software Bernhard Oberschmidt

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

DIE GANZE REIHE DER Aktien in Crashzeiten - erster Zwischenstand vom 16/17.04.2020:



Teil1: MuM, DataGroup und MBB - Lukas Spang lag bisher richtig mit seinen Empfehlungen

Teil3: PNE, SBF und Dic Asset - Michael C. Kissig eine Woche später eingestiegen, auch besser als die Indizes

und aus gegebenem Anlass Update 26.05.2020 unseres Teil2:

Evotec, Encavis, und Wirecard - nwm's Favoriten mit insgesamt guter Performance Dank Encavis

Exasol ist Entwickler der weltweit schnellsten analytischen In-Memory-Analytics-Datenbank, die aufgrund der mit ihr möglichen, extrem schnellen und effizienten Datenanalysen eine hohe Nachfrage erfährt - sowohl On-Premises als auch in der Cloud als Software as a Service (SaaS). Das in den sehr schnell wachsenden Märkten Business Intelligence, Data Analytics, Big Data und Data Science (Machine Learning/Artificial Intelligence) positionierte Unternehmen befindet sich weiterhin auf Expansionskurs. Der Börsengang ist der logische nächste Schritt, um den Bekanntheitsgrad von Marke und Produkt zu erhöhen und das weitere Wachstum zu finanzieren.

"Wir freuen uns sehr über den überwältigenden Erfolg des Börsengangs unseres Portfoliounternehmens. Das hohe Interesse an Exasol sowohl im Rahmen der Zeichnung als auch über die Börse belegt einerseits die Qualität unserer Beteiligung und spiegelt andererseits das große Interesse von Investoren an wachstumsstarken Unternehmen mit einem digitalen Geschäftsmodell wider. Das liefert den eindrucksvollen Beweis, dass die Mountain Alliance mit dem Fokus auf digitale Wachstumschampions den idealen Investmentansatz verfolgt", sagt Daniel Wild, Vorstandsvorsitzender der Mountain Alliance AG.

Aktuell (09.06.2020 / 09:20 Uhr) notieren die Aktien der Mountain Alliance AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,06 EUR (+1,32%) mit 4,60 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Mountain Alliance AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}