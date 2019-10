Freiverkehr | MPH Health Care NAV gesunken, aber weit über Kurs

29.10.2019 - Der Net Asset Value (NAV) der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) lag zum Ende des dritten Quartals 2019 bei 5,60 Euro je Aktie und damit deutlich über dem aktuellen Aktienkurs ( Berlin, 09:15 Uhr bei 3,72 Euro). Aufgrund der erzielten Ergebnisse der Beteiligungen hat MPH im Juli 2019 erneut eine Dividende von 20 Cent je Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von über 5%.

Dritte Quartal 2019 das vorläufige IFRS-Ergebnis:. Das Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft per 30.09.2019 auf 239,57 Mio. Euro (Vorjahr: 281,00 Mio. Euro); der Net Asset Value (NAV) je Aktie lag bei 5,60 Euro (Vorjahr: 6,56 Euro) und damit weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau (Xetra-Schlusskurs 28.10.2019: 3,72 Euro).

Insbesondere der Kursrückgang bei der Beteiligung HAEMATO AG von 4,65 Euro je Aktie (31.12.2018) auf 3,01 Euro je Aktie am 30.09.2019 hat zum Rückgang des NAVs geführt. Die HAEMATO AG hat umfangreiche Maßnahmen zur Ertragssteigerung ergriffen (z.B. Bereinigung des Produktportfolios) und ist derzeit dabei, neue personelle und digitale Strukturen in den Unternehmensbereichen Produktmanagement, Beschaffung und Absatz zu etablieren.



"Für die weitere Entwicklung unserer börsennotierten Beteiligungen HAEMATO AG, M1 Kliniken AG und CR Capital Real Estate AG sind wir trotz des kurzzeitigen Aktienkursrückgangs zuversichtlich. Insbesondere M1 und CR entwickeln sich operativ sehr positiv und bei HAEMATO werden derzeit wichtige Maßnahmen zur Ertragssteigerung umgesetzt", so Patrick Brenske, Vorstand der MPH.

Wer ist MPH?

Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

