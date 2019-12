Freiverkehr: Funkwerk trotzt euromicron-Pleite, alleine weiter

Die heutige Erläuterung der Funkwerk zu den Vorgängen um das Schutzschirmverfahren der euromicron AG zeigt, dass wohl keine weitere Zusammenarbeit oder auch nur Sachgespräche zwischen den Unternehmen möglich zu sein scheinen. "Die vom Vorstand der euromicron AG beantragte Eröffnung des Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung erreichte den Vorstand der Funkwerk AG völlig überraschend und ohne Vorankündigung. Auch über die von euromicron in der Ad-hoc-Mitteilung vom 10. Dezember 2019 erwähnten Gespräche mit einem der Funkwerk AG unbekannten strategischen Investor war Funkwerk zu keiner Zeit informiert und ist nicht Partei solcher Verhandlungen. Ein derart intransparentes Verhalten des euromicron-Vorstands hat die für eine strategische Partnerschaft notwendige Vertrauensbasis zerstört."

euromicron scheint nicht einmal versucht zu haben mit dem wichtigen, neuen Aktionär eine mögliche Vereinbarung oder Unterstützung oder Teil-Übernahme oder überhaupt verhandlungen geführt zu haben. Sehr irritierend, da Funkwerk doch vorher - sollte man annehmen - als Ankeraktionär doch wohl umworben wurde. Und dann keine Kommunikation, keine Hilfe gesucht? Die 5,8 Mio EUR die Funkwerk investierte genommen und dann neue, andere potentielle Käufer für die werthaltigen Beteiligungen und die Pleite-Holding den Aktionären? Und die 5,8 Mio EUR von Funkwerk:Geld, das jetzt weg ist? zumindest sollte und muss man erstmal abschreiben. Danach wird es um die Fehelrsuche gehen: Warum sieht man nicht, dass das Objekt der Begierde kurz vor der Pleite steht? Was ist schief gelaufen? Wer ist schuld?

Enttäuschte Braut, die auch allein überleben wird

"Die Funkwerk AG wird die in den letzten Jahren erfolgreiche Unternehmensentwicklung aus eigener Kraft fortsetzen und sich hierbei auf weiteres dynamisches Wachstum in den Geschäftsfeldern Zugfunk, Reisendeninformation, Videosysteme und IoT (Internet of Things) konzentrieren. Als zuverlässiger und langfristig stabiler Partner ist die Funkwerk AG überzeugt, dass sie auch ohne die euromicron AG die Anforderungen ihrer Kunden mit führenden Technologien und hoher Kunden- und Serviceorientierung erfüllen kann.".

Also klare Botschaft: Es geht auch ohne euromicron, der verlust wird "uns nicht umbringen", Fehelr gemacht, aber jetzt wird sich nur noch auf die eigene Kraft konzentriert.



Zur Funkwerk AG

Funkwerk ist ein technologisch führender Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen. Maßgeschneiderte Konzepte für Bahnbetriebe, Fahrzeughersteller, Industrieunternehmen und Institutionen auf der ganzen Welt managen und rationalisieren betriebliche Abläufe in Verkehr, Logistik, Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen jeder Art.

Funkwerk entwickelt professionelle Funkausrüstungen für Bahnbetriebe, den öffentlichen Personennahverkehr, die Binnenschifffahrt und Flughäfen, wie auch intelligente elektronische Sicherheitssysteme zum Schutz von Gebäuden, Plätzen, Industrieobjekten, Anlagen und Personen. Die AG gehört zu 77,84 % zur Hörmann Industries GmbH, der Rest ist Freefloat.





