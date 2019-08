Freiverkehr: Funkwerk macht ein Schnäppchen

im Rahmen einer Kapitalerhöhung teilweise unter Ausschluß des Bezugsrechts der Altaktionäre. Es heisst bei Funkwerk AG dazu: "Die Funkwerk AG hat im Rahmen der am 10. Juli 2019 geschlossenen Investorenvereinbarung insgesamt 1.543.256 Aktien an der euromicron AG, Frankfurt/Main, erworben, was einem Anteil von 15,36 % am Grundkapital der Gesellschaft entspricht. Die Ausgabe der neuen Aktien fand in Form von Barkapitalerhöhungen in zwei Tranchen statt, der Bezugspreis wurde bei 3,40 Euro je Aktie festgelegt."

Ein Bezugspreis von 3,40 EURO erscheint nicht zu teuer, insbesondere da die Aktie der euromicron AG aktuell bei 4,65 EURO handelt. Ein schöner Buchgewinn. Und auch bei Betrachtung des Charts scheint man einen generell günstigen Einstiegszeitpunkt gewählt zu haben. Die Aktie der euromicron handelt weit unter den alten Hochs bei einem insgesamt operativ nicht schlechtem Stand.

Weiter heisst es: "Im ersten Schritt übernahm die Funkwerk AG im Juli im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss der Aktionäre 717.639 Aktien. Die Zeichnung der zweiten Tranche erfolgte im August nach der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich: zum einen durch Ausübung von Bezugsrechten und zum anderen durch den Erwerb derjenigen Aktien, die von den bisherigen Aktionären nicht gezeichnet worden waren. Die Gesamtkosten der Transaktion für Funkwerk beliefen sich auf insgesamt rund 5,5 Mio. Euro und wurden aus dem Eigenkapital der Gesellschaft finanziert." Hier nochmals ein einfaches Rechenexempel: 1.543.256 Aktien zu Kosten von rund 5,5 Mio EURO für einen aktuellen Börsenwert der Aktien von rund 7,25 Mio EURO - nicht schlecht.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Weiter heißt es: "In ihrer Funktion als strategischer Investor will die Funkwerk AG die künftige Ausrichtung der euromicron-Gruppe und die Weiterentwicklung der operativen Aktivitäten konstruktiv mitgestalten. Durch die Ausweitung der langfristig angelegten Zusammenarbeit sollen die jeweilige technologische Lösungskompetenz der Partner gestärkt, der Marktzugang erweitert und neue Geschäftsmodelle erschlossen werden. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei."

Offensichtlich sind diese versprochenen Synergien und Hilfen für Vorstand und Aufsichtsrat der euromicron zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhungsbeschlüsse es wert gewesen. Natürlich wurde der Bezugspreis beschlossen, als der Kurs der euromicron tiefer als aktuell handelte - nahe beim Emissionspreis. Aber eine Kapitalerhöhung nahe dem absoluten Tief des Aktienkurses zu beschließen zeigt entweder Verzweiflung oder Selbstbewustsein. Die Aktie zeigte erst starke Erholungstendenzen, als die Kapitalerhöhung abgeschlossen war und damit die Unsicherheit aus dem Markt war.

Zur Funkwerk AG

Funkwerk ist ein technologisch führender Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen. Maßgeschneiderte Konzepte für Bahnbetriebe, Fahrzeughersteller, Industrieunternehmen und Institutionen auf der ganzen Welt managen und rationalisieren betriebliche Abläufe in Verkehr, Logistik, Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen jeder Art.

Funkwerk entwickelt professionelle Funkausrüstungen für Bahnbetriebe, den öffentlichen Personennahverkehr, die Binnenschifffahrt und Flughäfen, wie auch intelligente elektronische Sicherheitssysteme zum Schutz von Gebäuden, Plätzen, Industrieobjekten, Anlagen und Personen. Die AG gehört zu 77,84 % zur Hörmann Industries GmbH, der Rest ist Freefloat.





Chart: Funkwerk AG | Powered by GOYAX.de

