Freiverkehr | Deutsche Industrie REIT AG erwirbt Logistikimmobilie

5.11 2018 - Die Deutsche Industrie REIT AG (ISIN DE000A2G9LL1) akquiriert eine Logistikimmobilie in Bad Waldsee (Baden-Württemberg). Die in der Region Bodensee-Oberschwaben im Landkreis Ravensburg liegende Mittelstadt ist insbesondere durch die beheimateten Unternehmen Hymer und das Versandhaus Walz bekannt. Die dort akquirierte Firmenzentrale mit angeschlossenen Logistik- und Versandgebäuden ist durch die Bundesstraße B30 und B465 an die A96 und A7 angebunden. Das Objekt weist eine Mietfläche von 46.349 m² auf und generiert eine JNKM von insgesamt TEUR 2.559. Die Liegenschaft wird nahezu vollständig durch einen Mieter genutzt und zu einem geringen Maße untervermietet. Der Hauptmietvertrag läuft bis zum 31.12.2028. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Aktuell (05.11.2018 / 08:02 Uhr) notieren die Aktien der Deutsche Industrie REIT-AG im Xetra-Handel unverändert bei 10,85 EUR.