Freiverkehr | CytoTools holt sich Geld durch Wandler

08.04.2019 - Der Vorstand der CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelanleihe auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. August 2017 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.000.000,00 beschlossen. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 30 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 und kann bei Wandlung in neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gewandelt werden. Der Wandlungspreis beträgt im Fall der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts 95,00 % des arithmetischen Mittelwertes des bei Bloomberg notierten volumengewichteten Tagesdurchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen, der mit demjenigen Handelstag endet, der dem Tag der Einreichung der Ausübungserklärung vorausgeht. Den Aktionären der CytoTools AG wird dabei das Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt, wobei der Bezugszeitraum noch kurzfristig bekannt gegeben wird. Die Laufzeit der Anleihe beträgt neun Monate.

CytoTools?

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %).

Die Aktie notiert aktuell (08.04.2019 / 15:20 Uhr) bei 9,70 EUR und liegt damit +4,53 % über dem Schlusskurs des Vortages.