Freiverkehr | Bitcoin Group: Wo geht die Reise hin?

04.12.2018 - Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) passt die bisher kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Trotz der zum Ende November 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Plus von ca. 35% angestiegenen Umsätze reduziert die Gesellschaft die Ertragsprognose. Die Ursache für diese Maßnahme liegt im außergewöhnlich starken Monat Dezember des Jahres 2017, welcher sich mit den derzeitigen externen Rahmenbedingungen (Bitcoin-Kurs, mediale Aufmerksamkeit) voraussichtlich in diesem Jahr nicht wiederholen lassen wird. Auch wird das Ziel von 1 Million Kunden voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können.

Die Bitcoin Group SE rechnet für das Gesamtjahr 2018 mit einem Umsatz von mehr als EUR 9,5 Mio. (Vorjahr: EUR 12,6 Mio.). Bei erwarteten Kosten von nicht mehr als EUR 2,5 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 1,8 Mio.) wird der Gewinn vor Steuern somit voraussichtlich über EUR 7 Mio. liegen.

Aktuell (04.12.2018 / 08:02 Uhr) notieren die Aktien der Bitcoin Group SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,10 EUR (-0,45 %) bei 22,28 EUR.



Chart: Bitcoin Group SE

