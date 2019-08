Freiverkehr | Baumot hat VW und Daimler an Bord

30.08.2019 - Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89) wird nun auch von Daimler und Volkswagen als Chance für die Rettung des Diesels gesehen. Die Großen haben erkannt, dass Baumot den Kommunikations- und Imagegau der Dinosaurier der Automobilbranche heilen könnte durch seine technische Nachrüstungsinitiative.

Nach anfänglicher Zurückhaltung gegenüber der Hardwarenachrüstung, sind es nun Volkswagen und Daimler, die die Markteinführung deutlich beschleunigen und das Konzeptes der Bundesregierung für saubere Luft und der Sicherung der individuellen Mobilität in den deutschen Städten sehr offensiv umsetzen. Für Halter von Euro5-Fahrzeugen bedeutet dieser klare Schritt einen hohen Grad an Sicherheit: Dank Hardwarenachrüstung drohen keine Einschränkungen bei der Individualmobilität, da die nachgerüsteten Fahrzeuge von drohenden Fahrverboten nicht betroffen sind. Zudem sichert der Pkw-Halter den Werterhalt seines Fahrzeugs, da der Wiederverkaufswert nicht unter eine Nutzungseinschränkung durch Fahrverbote leidet.

Stefan Beinkämpen, Vorstandsmitglied der Baumot Group AG: "Die Förderrichtlinien von VW und Daimler sind sehr gute Nachrichten für Halter von Diesel-Pkw. Unabhängig von Fahrverboten können nun die Fahrzeuge mit bis zu 3.000 Euro Bezuschussung nachgerüstet werden. Jeder Halter sollte nun auf den Konzernseiten prüfen, ob die Hardwarenachrüstung für sein Fahrzeug durch VW oder Daimler gefördert wird ...

Und was sollen jetzt die Anleger tun? Sensationell wenn es der kleinen Baumot gelingt Nachrüstungen zu entwickeln und zuzulassen, die angeblich zu aufwendig seien laut den großen Konzernen. Wenn man jetzt noch die Vorfinanzierung dieser Produkte hinbekommt, dann könnte das etwas werden. Baumot als Profiteur der Dieselkrise. Findiger Ingenieurgeist kann im Mittelstand! Aktien-Analyse der Baumot AG - am 30.08. aktualisiert.

... Zudem sollten sie sich für die Nachrüstung auf dieselnachruestung.eu registrieren, um frühzeitig über das geeignete System wie auch die geeignete Fachwerkstatt von uns informiert zu werden. Das Interesse ist bereits riesig. Wir haben rund 12.000 Registrierungen erhalten, davon decken wir bereits einen Großteil mit der ABE für Fahrzeuge des VW-Konzerns ab."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Konkret heisst sind die Details zur Bezuschussung der Hardwarenachrüstung von Diesel-Pkw durch die Konzerne Volkswagen und Daimler folgende: Die Richtlinien sehen eine sehr kulante Regelung für Halter von Euro5-Diesel-Pkw vor. In den Genuss kommen unter anderem die PKW-Halter aus einer der 15 Intensivstädte und den jeweils angrenzenden Landkreisen. Zu den Städten zählen in der ersten Phase unter anderem Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Heilbronn, Kiel, Köln, Stuttgart und München, Bochum, Darmstadt, sowie Reutlingen. Auch Halter, die in einem direkt angrenzenden Landkreis wohnen sowie Pendler innerhalb eines 100km-Radius zur betroffenen Intensivstadt werden aktiv gefördert. Damit ergeben sich großzügige Förderungsregionen.

Wer ist Baumont?

Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (30.08.2019 / 09:24 Uhr) notieren die Aktien der Baumot AG im Frankfurter-Handel nahezu unverändert bei 2,39 EUR.



Baumot | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}