Freiverkehr | Baumot Group raus aus den Problemen und nimmt jetzt 270 Mio. Fahrzeuge im Visier

17.09.2020 - Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, bekommt ABE's am laufenden Band und sollte jetzt langsam mal loslegen mit den Einbauten der Nachrüst-Kitts. Die Corona-Lock-Down-Maßnahmen haben den Lauf empfindlich gebremst, aber jetzt sollte es weitergehen oder besser gesagt endlich mit der PKW-Nachrüstung losgehen in Deutschland. Die Restrukturierung und der Turn Around scheinen nun endgültig der Vergangenheit anzugehören. auf der Hauptversammlung wurden die entsprechenden personellen Veränderungen zementiert: Die Restrukturierungsspezialisten gehen plangemäß, neue Aufsichtsratsmitglieder kommen hinzu - Vision ist da. Man wird sich auf "Strategisch ganz klar auf die Emissionsreduktion in geförderten Fahrzeugbeständen fokussieren, allein in Deutschland beträgt der Fahrzeugbestand knapp 48 Mio. PKW-Fahrzeuge, Europaweit sogar 270 Mio. PKW-Fahrzeuge."

Stefan Beinkämpen, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group: "Aus unserer Sicht sind nach dem Turnaround 2019 Clean Mobility Konzepte der Weg in die Zukunft. Wir passen unsere Produkte an die Anforderungen im Fahrzeuglebenszyklus an und wollen für alle Fahrzeuge Lösungen bieten können. Mit unseren Produkten leisten wir bereits heute einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung. Das vermeidet CO2 und reduziert Feinstaub sowie Stickoxide im Bestand. Dabei beschäftigen wir uns mit vielen Zukunftsthemen. Ende des Monats etwa werden wir ein Fahrzeug präsentieren, das über ein durchgängiges Konzept zur Verwendung synthetischer Kraftstoffe im Alltagsbetrieb verfügt. Aber auch die Wasserstofftechnologie beobachten wir ganz genau, um die Möglichkeiten für eine technische Nachrüstungen frühzeitig zu erkennen. Die angebotene Rahmenvereinbarung eines institutionellen Investors aus den USA über die Ausgabe von Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von € 15 Mio. und einer Laufzeit von 3 Jahren, schafft die finanzielle Flexibilität, um diese Chancen zu nutzen."

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group: "Diese Vereinbarung ist der letzte Meilenstein im Abschluss des Turnaround. Die Baumot Group wird sich nun konsequent neben dem Dieselbereich in neue Märkte weiterentwickeln. Davon ist auch der US-Investor überzeugt und bietet uns die Möglichkeit, das geplante Wachstum flexibel zu finanzieren."

Stefan Beinkämpen, Vorstand der Baumot Group ergänzt: "Wir haben die Planung der zukünftigen Kooperations-, Wachstums- und Produktstrategie abgeschlossen - insbesondere mit Blick auf Produkte, die mit synthetischen Kraftstoffen und alternativen Antrieben zum Einsatz kommen werden, aber auch im Hinblick auf mögliche starke Partner, mit denen wir gemeinsam eine schnelle Umsetzung sicherstellen. Bei der Hauptversammlung am Montag werde ich dies noch ausführlich erläutern. Wenn uns nun diese Finanzierungsmöglichkeit offensteht, können wir sehr schnell in einen breiten Rollout starten."

Zuerst "nur" rund 725 TEUR aus einer Kapitalerhöhung und jetzt 15 Mio. - "letzter Meilenstein" erreicht

Und am 11.09.2020 kam bereits ein indirekter Hinweis, dass möglicherweise höhere Nachfrage besteht, als erhofft. Wieso? Baumot hatte immer betont, dass Produktionssteigerungen bei den Nachrüstkitts erstmal Geld kosten - gut investiertes Geld, denn die Marge des "Produktes" sollte stimmen - man ist schließlich einer von wenigen,die überhaupt Lösungen anbieten können. Deshalb positiv: Bis zu 15 Mio. EUR konnte sich Baumot bei einem amerikanischen Investor zur Wachstumsfinanzierung in Form von Wandelanleihen "holen" - mit 0,00 % verzinst. Passt. Zeigt, dass es Baumot gelungen ist einen professionellen Investor von der Konkurrenzfähigkeit der angebotenen Produktpalette zu überzeugen. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

Eine solche Begründung liess man sich im August gefallen: "Der Vorstand der Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) hat heute beschlossen das Restvolumen der Kapitalerhöhung vom 12. September 2019 aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts nachzuplatzieren. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei von bisher 22.180.330 EUR um bis zu 678.033 EUR auf bis zu 22.858.363 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 678.033 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, erhöht werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden ausschließlich ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Platzierungspreis wird auf 1,07 EUR je Aktie festgelegt. Der Erlös der Nachplatzierung von bis zu 725.495,00 EUR soll für den zügigen Aufbau und Ausbau der bestehenden Märkte verwendet werden"

UND AM 11.09.2020 WEITERE 15 MIO: "Die Rahmenvereinbarung umfasst ein Gesamtvolumen von € 15 Mio. und hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Die Mittel kann Baumot innerhalb des Zeitraums bei Bedarf zeitlich wie auch volumenmäßig flexibel in Tranchen abrufen. Die Ausgabe der Wandelanleihen ist dabei sowohl mit als auch ohne Bezugsrecht für Altaktionäre möglich. Spätestens nach 12 Monaten erfolgt die Rückzahlung der Tranchen durch Wandelung in Aktien der Baumot Group AG. Die Wandelanleihen selbst werden zu 0% verzinst und sind unbesichert."

Aber es bleibt dabei: Baumot muss liefern. Handeln sollte grundsätzlich limitiert erfolgen bei solchen Werten. Die Höhe der Kapitalerhöhung von lediglich knapp 700 TEUR zeigt wie eng das Budget gestrickt ist - und wie wenig genehmigtes Kapital kurzfristig zur Verfügung stand. ein spannender wert, der aber noch den Beweis schuldig ist, das nach dem Turn-Around voriges Jahr die Weichen auf Wachstum und gestellt worden sind, durch die mehr als konkurrenzfähigen Nachrüstprodukte für diverse Fahrzeugmodelle. Der Trend spräche für Baumot.

Chart: Baumot Group AG

