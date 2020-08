Freiverkehr | Baumot Group bekommt Förderung - aber was machen die Umsätze?

12.08.2020 - Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, bekommt ABE's am laufenden Band und sollte jetzt langsam mal loslegen mit den Einbauten der Nachrüst-Kitts. Die Corona-Lock-Down-Maßnahmen haben den Lauf empfindlich gebremst, aber jetzt sollte es weietrgehen oder besser gesagt endlich mit der PKW-Nachrüstung losgehen in Deutschland. Aber zuerst einmal etwas anderes, auch positives: Bundesmittel für F&E-Massnahmen. Und es sollen weitere beantragt werden, die Kassen sind voll: Die Förderung der Bundesregierung richtet sich ausschließlich an Anbieter von Nachrüstlösungen wie die Baumot Group und sieht vor, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 23 Mio. EUR für die Entwicklung weiterer Lösungen zur Hardwarenachrüstung von Dieselfahrzeugen bereitzustellen. Hiervon gab es jetzt knapp 230k EUR für Entwicklung von Nachrüstlösungen für die nächsten Volkswagen Motorenfamilie - mit 70% maximal gefördert, weitere antröge werdne wohl folgen seitens Baumot.

Stefan Beinkämpen, Vorstand der Baumot Group und zuständig für die Bereiche Pkw und Neue Produkte kommentiert: "Wir freuen uns über die Förderung und die inzwischen klare Positionierung der Politik zugunsten von Nachrüstung der Diesel-Bestandsfahrzeuge in Deutschland. Auch wenn die letzten Monate aufgrund des Covid-19-bedingten Lockdowns schwierig für unser Unternehmen waren und den Serienanlauf entsprechend verzögert haben, bestätigt uns diese Förderung in unserer gewählten Strategie und zeigt, dass die Weichen im Unternehmen richtig gestellt sind. Parallel zu diesem ersten Projekt rollen wir aktuell weitere geförderte Projekte aus, bei denen es neben der Dieselnachrüstung auch um die Abgasnachbehandlung alternativer Kraftstoffe geht. Die Bundesregierung unterstützt die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich massiv und hier erwarten wir neben dem Diesel in den kommenden Jahren einen großen Markt in Deutschland und ganz Europa. Durch die großzügige Förderung von 70% der Entwicklungsaufwände ist es uns möglich auf unsere vorhandene Technologie aufzubauen und deutlich schneller marktreife Produkte anbieten zu können."

Und am 09.07.2020 eine Kapitalerhöhung - zuviel Vorabinvestitionen für Aufträge führte zu Bedarf

Eine solche Begründung liess man sich gefallen: "Der Vorstand der Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) hat heute beschlossen das Restvolumen der Kapitalerhöhung vom 12. September 2019 aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts nachzuplatzieren. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei von bisher 22.180.330 EUR um bis zu 678.033 EUR auf bis zu 22.858.363 EUR gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 678.033 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, erhöht werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden ausschließlich ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Platzierungspreis wird auf 1,07 EUR je Aktie festgelegt. Der Erlös der Nachplatzierung von bis zu 725.495,00 EUR soll für den zügigen Aufbau und Ausbau der bestehenden Märkte verwendet werden"

Aber es bleibt dabei: Baumot muss liefern. Handeln sollte grundsätzlich limitiert erfolgen bei solchen Werten. Die Höhe der Kapitalerhöhung von lediglich knapp 700 TEUR zeigt wie eng das Budget gestrickt ist - und wie wenig genehmigtes Kapital kurzfristig zur Verfügung stand. ein spannender wert, der aber noch den Beweis schuldig ist, das nach dem Turn-Around voriges Jahr die Weichen auf Wachstum und gestellt worden sind, durch die mehr als konkurrenzfähigen Nachrüstprodukte für diverse Fahrzeugmodelle. Der Trend spräche für Baumot.

