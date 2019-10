Freiverkehr | Aurelius will noch mehr!

Offensichtlich findet man, dass mehr Geld in der Gesellschaft die Zahl der lukrativen Übernahmen und Add-on-Käufe (oder das Volumen) steigern kann. Auch wenn das sagenhafte Multiple von 190 bei Scandinavian Cosmetics bestimmt nicht jedes Mal erzielt werden kann, so sind doch Renditen weit über den geplanten, sofern marktüblich, Anleihezinsen möglich und in der Vergangenheit erreicht worden. Das bedeutet für den Aktionär, das das Leverage, der Hebel durch den Einsatz von Fremdkapital, welches geringer verzinst wird als die erwarteten Investitionen an Rendite erzielen SOLLEN, zu höheren Gewinnen je Aktie führen kann. Wichtig ist natürlich wie "teuer" die zusätzlichen Mittel eingekauft werden müssen, im derzeitigen Stand sagt die Aurelius darüber noch nichts aus. Natürlich ist es auch ein "Qualitätszeichen" für ein Unternehmen je niedriger die zu zahlenden Zinsen sind. Also auch unter diesem Aspekt eine spannende Geschichte.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die Anleihe

"AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100% Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, hat heute entschieden, die Emission einer unbesicherten, nicht nachrangigen Anleihe in Höhe von bis zu EUR 200 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren und variablem Zinssatz zu prüfen. DNB Markets und Pareto Securities wurden mandatiert, Treffen mit interessierten Investoren zu arrangieren, beginnend am 4. November 2019. Die Emission soll in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt werden. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wird die Anleihe garantieren."

Also noch keine Zinsaussagen - ist noch zu früh. Die Anleihe scheint auch eher auf Institutionelle ausgelegt zu sein, da man von "interessierten Investoren" spricht, nicht von einem potentiellen öffentlichen Angebot o.ä. Mal abwarten, wie Aurelius bei "Profis" ankommt. Bei Analysten offensichtlich ja nicht schlecht:

Analysten sehen Luft nach oben

beim Aktienkurs. Zumindest war das die Auffassung vor der Vorlage der Q3 Zahlen. Wir denken hier wird sich zumindest nichts zum Negativen verändern, vielleicht oder doch? Berenberg hat ein Kursziel von 73,00 EUR, "kaufen" am 20.09.2019 zuletzt aktualisiert.Hauck Aufhäuser sieht das Ziel bei 75,00 EUR, "kaufen" am 30.08.2019. Commerzbank ist mit 48,00 EUR Kursziel vorsichtiger, Einstufung ist auch "kaufen", aktualisiert am 07.10.2019. Baader Bank liegt mit 54,20 EUR im Mittelfeld, "kaufen", Stand: 05.09.2019.

Schöne Kursziele unterlegt von einer gesunden Entwicklung bisher, mal schauen welche Ernte im Q4 noch eingefahren werden kann.

In den ersten neun Monaten 2019...

....erzielte AURELIUS ein EBITDA des Gesamtkonzerns von 187,4 Mio. EUR und konnte damit den Vorjahreswert von 37,4 Mio. EUR mehr als verfünffachen. Dabei trug der Verkauf der Konzerntochter Solidus Solutions einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von über 100 Mio. EUR bei. AURELIUS konnte mit dieser Transaktion den bisher größten Verkauf der Unternehmensgeschichte realisieren und in rund vier Jahren Konzernzugehörigkeit ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 16,7 erzielen.

Der Konzerngesamtumsatz der ersten neun Monate 2019 lag bei 2.720,4 Mio. EUR (Q1-Q3 2018: 2.791,7 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich leicht auf 3.427,2 Mio. EUR (Q1-Q3 2018: 3.402,7 Mio. EUR).

Das bewährte Muster führt zum Erfolg und soll weiter zum Erfolg führen

Muster: "Aus einer unerwünschten Einheit eines Konzerns durch Umstrukturierung, Schaffung effektiver Strukturen und passenden Zukäufen ein konkurrenzfähiges Unternehmen mit hohen Zuwachsraten schaffen"

Mit Büros in München, London, Madrid, Stockholm und Amsterdam sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Norwegen, Belgien, Luxemburg, der Slowakei und Slowenien sowie in den USA, China, Malaysia, Indien, Thailand und Südkorea ist der AURELIUS Konzern weltweit aufgestellt. Ein NAV von derzeit 40,423 EUR pro Aktie ist nur einer der positiven Aspekte (immerhin fast 10% über dem aktuellen Kurs von 37,14 EUR - Absicherung nach unten funktioniert). Letzten Juli wurde eine Dividende in Höhe von 89 Mio EUR für 2018 ausgeschüttet. JETZT hat in 2019 allein Solidus über 100 Mio EUR gebracht plus der Verkauf der Scandinavian Cosmetics wird einen Ergebnisbeitrag für Q4 von 15-20 Mio EUR bringen, plus der nicht genannte Ergebnisbeitrag der veräußerten Office Depot Töchter in Osteuropa in Q4 PLUS die angesprochenen Verkäufe bereits "gereifter Beteiligungen", die wohl auch schon im fortgeschrittenen Gesprächsstadium sind. Mal gespannt, was da für eine Dividende am Ende für 2019 herauskommt, bei Aurelius ist aufgrund der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik auch die Dividendenrendite ein wichtiger Faktor der Wertentwicklung.

Aktuell 30.10.2019 / 10:33 Uhr) handelten die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Frankfurter-Handel im kräftigen Minus von -0,82 EUR (-2,18 %) bei 36,80 EUR.



