Freiverkehr | Aurelius vollzieht Übernahme

05.05.2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat den Erwerb der Unternehmensbereiche Renewable Power Systems ("RPS") und Schutzrelais mit Sitz in Kempen (Deutschland) von der Woodward, Inc. (NASDAQ: WWD) zum 30. April 2020 vollzogen. Die beiden Unternehmensbereiche erwirtschafteten mit insgesamt ca. 410 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 80 Mio. USD.

RPS stellt an den Fertigungsstandorten Kempen (Deutschland) und Krakau (Polen) Frequenzumrichter und andere Schlüsselkomponenten für Windenergieanlagen her und ist darüber hinaus im Aftermarket-Bereich für Frequenzumrichter aktiv, vertreibt Ersatzteile für den vorhandenen Anlagenbestand und erbringt über seine weltweite Aftermarket-Organisation Serviceleistungen aus Wartungsverträgen, führt Schulungen für Wartungspersonal durch und liefert Hardware und Software-Upgrades. Schutzrelais und Anlagenkomponenten für die Überwachung elektrischer Parameter sind ebenfalls Bestandteil der Geschäftstätigkeit.

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

