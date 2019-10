Freiverkehr | Aurelius: Das ist richtig gut.

In den ersten neun Monaten 2019 erzielte AURELIUS ein EBITDA des Gesamtkonzerns von 187,4 Mio. EUR und konnte damit den Vorjahreswert von 37,4 Mio. EUR mehr als verfünffachen. Dabei trug der Verkauf der Konzerntochter Solidus Solutions einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von über 100 Mio. EUR bei. AURELIUS konnte mit dieser Transaktion den bisher größten Verkauf der Unternehmensgeschichte realisieren und in rund vier Jahren Konzernzugehörigkeit ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 16,7 erzielen.

Der Konzerngesamtumsatz der ersten neun Monate 2019 lag bei 2.720,4 Mio. EUR (Q1-Q3 2018: 2.791,7 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich leicht auf 3.427,2 Mio. EUR (Q1-Q3 2018: 3.402,7 Mio. EUR).

Viel Cash, 1,24 Mrd. NAV - Börsenwert rund 1,1 Mrd.

Der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios lag nach Zahlung der von der Hauptversammlung im Juli diesen Jahres beschlossenen Dividende in Höhe von 89 Mio. EUR zum 30. September 2019 bei 1,24 Mrd. Euro (31. Dezember 2018: 1,40 Mrd. EUR), die liquiden Mittel bei 311,8 Mio. EUR (31. Dezember 2018: 290,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote erreichte 20 Prozent gegenüber 25 Prozent zum 31. Dezember 2018. Der Rückgang ist vor allem auf die erstmalige Anwendung von IFRS 16 zurückzuführen, die zu einer Erhöhung der Bilanzsumme geführt hat.

Goldene Aussichten für Q4 - SCHON REALISIERT

Anfang Oktober 2019 gelangen mit dem Verkauf der Scandinavian Cosmetics-Gruppe sowie des Mittel- und Osteuropageschäfts von Office Depot Europe zwei weitere erfolgreiche Exits. Beide sollen im vierten Quartal vollzogen und mit einem positiven Ergebnisbeitrag in die Konzernzahlen einfließen.Aktuell arbeitet AURELIUS intensiv an weiteren Verkaufsprozessen. Dabei werden insbesondere langjährig zum AURELIUS Portfolio zählende und erfolgreich neu ausgerichtete Unternehmen als interessante Verkaufskandidaten gesehen.

In den kommenden Monaten sollen weitere Unternehmen erworben sowie das bestehende Portfolio organisch, aber auch durch strategische Add on-Akquisitionen ausgebaut werden.

Das bewährte Muster führt zum Erfolg

Muster: "Aus einer unerwünschten Einheit eines Konzerns durch Umstrukturierung, Schaffung effektiver Strukturen und passenden Zukäufen ein konkurrenzfähiges Unternehmen mit hohen Zuwachsraten schaffen"

Aktuelles Umsetzungsbeispiel:.AURELIUS hat die Scandinavian Cosmetics-Gruppe als Teil des Distributionsgeschäfts der Swiss Valora Gruppe in 2016 übernommen. Nach der erfolgreichen Abspaltung vom früheren Eigentümer wurde Scandinavian Cosmetics von AURELIUS als einheitliche Gruppe in Nordeuropa aufgestellt.Erreicht wurde dies durch eine gemeinsame Führungsstruktur und den Aufbau neuer Niederlassungen in Dänemark und Finnland. Projekte zur Effizienzsteigerung und Geschäftsentwicklung führten zu einem profitablen Wachstum. Im Juli 2018 stärkten die Add-on Akquisitionen von Solis AS und Alf Sörensen AB die Marktposition von Scandinavian Cosmetics und machten die Gruppe zur größten herstellerunabhängigen Luxury & Consumer Brand Management Company in Skandinavien.

Hier muss noch aufgebaut werden ...

Und neue zukünftige Exits werden aufgebaut: Mit dem vor kurzem mitgeteilten Erwerb der belgischen Baustoffhändlergruppe versucht man den gleichen Weg zu beschreiten, Blaupause praxisbestätigt. Um das erfolgreiche Muster aufzuzeigen kurze Ausschnitte: "Jetzt wird Aurelius versuchen Effizienzsteigerungen vorzunehmen und passende Zukäufe zu identifizieren. Wohin der Zug gehen soll, lässt Aurelius offen: Zukäuufe im BENELUX-Raum , aber auch in anderen Regionen Europas werden identifiziert und auf Passgenauigkeit geprüft. Analog startete Aurelius bei BT Fleet, ein weiterer Zukauf, der diesen Monat abgeschlossen werden konnte."

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket über verschiedene Branchen hinweg. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro.

Aktuell 29.10.2019 / 07:58 Uhr) handelten die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Frankfurter-Handel zum Schluss gestern mit einem schönen Plus bei 37,06 EUR.



