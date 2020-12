Freiverkehr | Aurelius Tochter mit Übernahme

23.12.2020 – Die NDS Group AS, eine Konzerntochter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), übernimmt Sola Shipping AS, einen der führenden Distributoren für Schiffschemikalien und Bootspflegeprodukte in Norwegen. Diese erste Add-on-Akquisition untermauert die Wachstumsstrategie der NDS Group und erhöht ihren Markanteil in Norwegen weiter. Zudem unterstreicht die Transaktion die Strategie von AURELIUS, seine Portfoliounternehmen über Add-on-Zukäufe zu stärken.

Sola Shipping AS verfügt über eine umfassende Angebotspalette an maritimer Ausrüstung für mehr als 800 Kunden in Norwegen. Das Sortiment reicht von bewuchshemmenden Produkten (Antifouling), Beschichtungssystemen und Chemikalien bis hin zu Ersatzteilen, Bootspflege und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen ist exklusiver Vertriebspartner der Marke “Seajet” in Norwegen mit marktführenden Produkten.

Die in hohem Maße komplementären Produktportfolios werden in die bestehende Geschäftseinheit für Schiffsbedarf der NDS Group integriert. Die Kunden beider Unternehmen werden stark vom zusammengelegten Geschäft profitieren, das auf der landesweiten logistischen Infrastruktur der NDS Group aufbaut.

“Die hochsynergetische Übernahme von Sola Shipping AS untermauert unsere Wachstumsstrategie, mit der wir wieder ein neues Kapitel in unserer Geschichte als One-Stop-Shop-Anbieter für Distribution und Service in Skandinavien aufschlagen”, sagt Janno Gröne, CEO der NDS Group. “Mit einem noch umfangreicheren Produktportfolio können wir das Serviceniveau für unsere Kunden aus der Schiffsindustrie deutlich steigern.”

Leif Lupp, Managing Director AURELIUS Nordics, kommentiert: “Nach dem Carve-out von NDS haben die Operations-Experten von Aurelius erhebliche Verbesserungen in den operativen Abläufen umgesetzt. Außerdem haben wir signifikant in das Umsatzwachstum investiert, wie unser Zugewinn an Neukunden im Jahr 2020 belegt. Mit der Übernahme von Sola Shipping haben wir nun die nächste Phase des Wertschöpfungsmodells von Aurelius eingeleitet. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung von NDS durch Akquisitionen in Norwegen sowie im gesamten skandinavischen Raum kontinuierlich voranzutreiben.”

Aktuell (23.12.2020 / 15:32 Uhr) notieren die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,17 EUR (+1,01%) bei 17,07 EUR.



