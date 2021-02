Freiverkehr | Aurelius Aktie: Office Discount scheitert mit stationären Frankreich Geschäft – Rest soll digitaler werden.

06.02.2021 – Nicht alles läuft rund bei den Beteiligungen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8). In einer Unternehmensmeldung vom Freitag findet sich unter der eher allgemeinen Überschrift: “Weitere Konsolidierung und Digitalisierung der Office Depot-Gruppe” erstmal den Abschluss einer vor einiger Zeit angekündigten Transaktion – so erwartet und keine besondere Aufmerksamkeit wert. Nach dem erfolgreichen Verkauf des Geschäftes in Osteuropa und Skandinavien wurde jetzt auch der Verkauf des spanischen Geschäfts von Office Depot erfolgreich abgeschlossen.

Gut, ABER

weiter geht es mit schlechten Nachrichten. Das Frankreich Geschäft wird wohl “verschenkt” werden müssen, zumindest sollte kein hoher Preis erzielt werden können. Riecht nach “Verwertung der Insolvenzmasse”. Oder schöner formuliert: “Für das stark von der COVID-19 Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown betroffene Laden- und Großkundengeschäft in Frankreich hat die lokale Geschäftsführung einen Antrag auf Eröffnung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens (Redressement Judiciaire) gestellt. In diesem Verfahren werden unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten Verwalters Verhandlungen mit mehreren Interessenten über eine Veräußerung des Geschäftsbetriebs geführt werden. Der Umsatz von OFFICE DEPOT Frankreich lag 2020 bei rund 280 Mio. EUR, und das Ergebnis war deutlich negativ”.

Hängen bleibt: “gerichtliches Sanierungsverfahren” und “Veräusserung des Geschäftsbetriebs” – also nicht des Unternehmens, sondern nur der Aktivitäten. Und davon werden dann erstmal die gläubiger bedient. Tröstlich immerhin eine weitere Aussage von Aurelius. Offensichtlich ist das Frankreich Geschäft nicht mit dem Office Depot Europa-Geschäft gemeinsam verbucht worden: “Der zuletzt veröffentlichte Net Asset Value der OFFICE DEPOT-Gruppe wird hierdurch nicht verringert. Das französische Geschäft wurde seit Jahren unabhängig vom Rest der Gruppe eigenständig geführt”.

Bleibt die Frage, ob das Frankreich Geschäft als unabhängig vom Rest verbucht jetzt abgeschrieben werden muss, bereits in den Vorjahren abgeschrieben worden ist und wie hoch eine eventuelle Abschreibung ist. Fragen die offen bleiben nach der Unternehmensmeldung.

Und der Rest zumindest – Office Depot ohne Frankreich ohne Spanien ohne Skandinavien – wird digitaler

scheint zu laufen. Und soll fokussierter und digitaler sein. Alle Kunden von B2C bis zu B2B Großkunden sollen künftig von einer gemeinsamen Organisation und einer einheitlichen, voll digitalen Technologieplattform bedient werden. Erreichen will man das durch Digitalisierung der Prozesse, was natürlich auch Kosten spart. Und so entfällt zukünftig auch die Doppelstruktur und Differenzierung in Contract und Direct Kunden.

Aktuell (06.02.2021 / 13:26 Uhr) notieren die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Xetra-Handel zum Schluss Freitag mit einem Plus von +0,06 EUR (+0,30 %) bei 20,24 EUR.



