Freiverkehr | AURELIUS wächst in Norwegen – laut CEO nicht die letzte Übernahme. Diesmal aber keine Rede von Exits…

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) scheint in nächster Zeit einiges vor zu haben: 45 Mio EUR „mehr“ durch eine Anleihenaufstockung wollen investiert werden.Während die Eröffnung eines neuen Standortes in Mailand Anfang September durch die Aurelius das Augenmerk auf diesen zukünftig für die Münchener noch interessanteren Markt richtete und „von dort“ bestimmt demnächst was zu hören sein sollte, meldet Aurelius heute eine für Aurelius logische und stimmige Übernahme. Im Rahmen der Strategie mit der Aurelius Finanzkraft durch Add-ons um identifizierte „Kerne“ völlig neu aufgestellte Unternehmen „schafft“. Die umstrukturiert und anorganisch gewachsen zu einer grösseren, effizienteren, umsatzstärkeren und profitableren „Verkaufs-einheit“ werden:

NDS Group AS kauft zu – Aurelius Nordic aktiv

NDS Group AS, eine Tochtergesellschaft der AURELIUS, erwirbt den norwegischen Händler für Werkstattausrüstungen Nordic Lift mit Sitz in Trondheim. Diese Transaktion ist der zweite Zukauf von NDS in den vergangenen zwölf Monaten und stellt eine strategische Ergänzung des NDS-Ausrüstungsgeschäfts AutoMateriell dar. Klare Wachstumsstrategie der NDS-Gruppe: Führender norwegischer Großhändler mit einem landesweiten Logistiknetzwerk und einem breitgefächerten Produkt- und Dienstleistungsangebot für ihre Werkstattkunden.

Alle zufrieden

„Mit der Übernahme von Nordic Lift AS verbessern wir unser Produkt- und Serviceangebot im Ausrüstungsbereich erheblich. Wir freuen uns, dass die bisherigen Eigentümer an Bord bleiben und beide Unternehmen von ihrem hervorragenden Fachwissen und ihrer Erfahrung profitieren werden“, sagt Janno Gröne, Chairman der NDS-Gruppe.

Leif Lupp, Managing Director AURELIUS Nordics, fügt hinzu: „Diese Akquisition ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie AURELIUS seine Portfoliounternehmen durch Add-on-Akquisitionen stärkt. Wir entwickeln für jedes unserer Portfoliounternehmen eine eigene M&A-Strategie und haben im Fall von NDS in den letzten zwölf Monaten zwei sehr synergetische Add-ons durchgeführt. NDS verfügt über eine starke M&A-Pipeline in den nordischen Ländern und wir erwarten weitere Akquisitionen.“

„Ich freue mich zu sehen, dass sich die Add-on-Strategie für unsere Portfoliounternehmen auszahlt. Die heutige Akquisition von Nordic Lift ist ein perfektes Beispiel dafür, da sie es uns ermöglicht, NDS weiter auszubauen und zu stärken“, sagt Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. „Die Deal-Pipeline ist gut gefüllt, wir erwarten in den kommenden Wochen Akquisitionen im Rahmen unseres Investmentfokus von Add-ons, Plattforminvestments und Co-Investments.“

Warum spricht er diesmal nicht mehr von Exits? Das Salz in der Suppe fehlt – noch.

Am 11.11.2021 könnte es schon wieder etwas klarer werden: Termin für die Quartalszahlen. Und möglicherweise kommen an diesem Tag auch neue Entwicklungen im Rahmen der allseits erwarteten Exits zu vermelden. Spannung ist definitiv im Markt. Aurelius muss oder sollte liefern, zumindest noch bis zum 31.12.2021, damit eventuelle „Bonbons“ die Dividende für dieses Geschäftsjahr „boosten“.

Ob Hanseyachts schon im Schaufenster steht?

Reife Unternehmen oder wie es so schön heisst: „erntefähige“, sollte es geben. Erinnert nur an die HanseYachts AG, deren Prognosereduktion am 29.06. wegen nicht möglicher Auslieferungen bereits zu „99%“-fertiger Schiffe wegen Lieferkettenproblemen für einzelne Komponenten wohl eher nicht hilfrech für eine mögliche Veräusserung war. Insbesondere das für 2020/21 – 30.06. Geschäftsjahresende – erwartete „im niedrigen einstelligen Millionenbereich negatives(Konzern-)EBITDA“ wird relativiert durch die Perspekiven in 2021/22 dadurch:

Verzögerungen in der Auslieferung von Booten mit einem rechnerischen Umsatz von 10 bis 15 Mio. EUR, mit deren Auslieferung die Gesellschaft noch für das Geschäftsjahr 2020/2021 gerechnet hatte, sollten in 2021/22 wieder Gewinne möglich machen. Denn kurzfristig sollten Auslieferungen möglich werden, denn das Fehlen von jeweils nur wenigen Bauteilen sollte ein endliches Problem sein.

Ein Bilanzverlust von 6.961.906,71 EUR/ Jahresfehlbetrag von 5.560.395,55 EUR sind nicht unbedingt eine Verkaufsempfehlung.



Aber Verlustvorträge können ja auch was Schönes sein, oder? Auf jeden Fall ist HanseYachts – coronabedingt – kein Selbstläufer. Aber es gibt ja einige andere durchaus interessante Plattform-Unternehmen. Also warten bis zum 11.11.2021.

Aurelius und Mutares – Carve-Out rechnet sich

Spannende Zeiten voraus – die beiden Carve-Out Spezialisten aus München liefern derzeit im Wechsel Übernahmen, Kapitalmassnahmen und haben bereits dieses Jahr Exit’s geliefert, aber insbesondere Aurelius sollte hier noch „nachlegen“ – können? Zuletzt verglichen wir die beiden Carve-Out-Spezialisten am 04.10.2021.

Aktuell (01.11.2021 / 12:04 Uhr) notieren die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Frankfurter-Handel im Plus mit 3,25 % / 0,82 EUR bei 25,84 EUR.



Chart: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de