Freiverkehr | AURELIUS und wieder ein Erfolg.

03.12.2018 - Die zu AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gehörende Nestor Primecare Services Limited hat einen Teil ihres Pflegegeschäftes in England, Schottland und Wales an die Health Care Resourcing Group (CRG), Prescot (Großbritannien), verkauft.

Die CRG ist einer der größten britischen Personaldienstleister für den Gesundheits- und Pflegebereich und wird das übernommene Geschäft mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenführen. Hierdurch entsteht einer der größten Anbieter von häuslicher Pflege in Großbritannien. Das Pflegegeschäft in Nordirland und Irland ist von diesem Verkauf nicht betroffen und verbleibt bei AURELIUS. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

AURELIUS hatte das unter den Marken "Allied Primecare" sowie "Allied Healthcare" betriebene Geschäft Ende 2015 von der Saga plc. erworben und seither umfassend neu ausgerichtet.

Unsere Chartanalyse ist immer noch aktuell, der Kurs der Aurelius befindet sich auf einem spannenden Niveau. Am Freitag notierten die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,94 EUR (-2,36 %) bei 38,96 EUR.



