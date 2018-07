Freiverkehr | AURELIUS übernimmt Ideal Shopping Direct

Die AURELIUS Alpha Limited, eine Tochtergesellschaft der europaweit tätigen AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) , gibt die Übernahme von Ideal Shopping Direct, einem in Großbritannien führenden Multikanal Home Shopping Anbieter, von Blackstone bekannt. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Ideal Shopping Direct erwirbt, konzipiert und verkauft Lifestyle-Produkte sowie Heimwerker- und Bastelbedarf an mehr als 600.000 Kunden über verschiedene interaktive Vertriebskanäle wie TV Shopping, Social Media, Websites sowie Live Events und erzielte in 2017 einen Umsatz von 145 Mio. Britischen Pfund. Das Unternehmen verfügt mit „Ideal World” und „Create & Craft” über zwei Flagship-Formate, die Videoinhalte in Großbritannien und den USA verbreiten. Ideal Shopping beschäftigt 800 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Petersborough (GB). Dort findet auch die Konzeption, Produktion und Ausstrahlung der Sendungen sowie der Versand der Produkte an die Endkunden statt.

Nach der Übernahme wird AURELIUS mit dem bestehenden Management-Team ein Neuausrichtungsprogramm aufsetzen, das vor allem auf die operative Verbesserung des Geschäfts, die Stärkung der Markenwahrnehmung und die Optimierung des Produktportfolios abzielt.

„Ideal Shopping Direct ist ein dynamisches Unternehmen mit einer loyalen Kundenbasis, einer stabilen Infrastruktur und einer starken Position in den beiden im TV-Shopping wachsenden Bereichen Heimwerker- und Bastelbedarf sowie Produkte des täglichen Bedarfs”, so Tristan Nagler, Managing Director AURELIUS UK. „Das Unternehmen ist ein attraktives Investment für AURELIUS. Wir werden Ideal Shopping Direct die nötige operative und finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen, um in enger Zusammenarbeit mit dem Management das volle Potenzial des Unternehmens zu heben.”

Bill Adams, CEO von Ideal Shopping Direct, fügt dem hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AURELIUS, einem in den Bereichen Heim- und Handwerksbedarf, TV-Shopping und Multikanal-Einzelhandel erfahrenen Investor. Ideal Shopping wird von der operativen Erfahrung deutlich profitieren, um das Geschäft neu auszurichten und unsere Wachstumsziele zu erreichen.”

Aktuell (25.07.2018 / 10:07 Uhr) notieren die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,25 EUR (+0,48 %) bei 52,00 EUR.



Chart: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

