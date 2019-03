Freiverkehr | AURELIUS hoffen auf die Sahne...

AURELIUS konnte im Geschäftsjahr 2018 einen Konzerngesamtumsatz von 3.781,8 Mio. EUR (2017: 4.047,3 Mio. EUR) erzielen. Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 3.819,1 Mio. EUR nach 3.257,5 Mio. EUR im Jahr 2017.

Beteiligungen liefern operativ, NAV lässt Luft

Insgesamt konnte AURELIUS im Geschäftsjahr 2018 ein operatives EBITDA in Höhe von 103,0 Mio. EUR und damit ein Ergebnis im Rahmen der abgegebenen Prognose erzielen, die ein operatives EBITDA im Durchschnitt der Vorjahre vorsah. Das Gesamt-EBITDA lag mit 94,4 Mio. EUR erwartungsgemäß aufgrund der geringeren Ergebnisbestandteile aus Transaktionen deutlich unter dem Vorjahr (2017: 627,7 Mio. EUR). Es enthält 84,4 Mio. EUR Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) aus den in 2018 erworbenen Unternehmen (2017: 447,1 Mio. EUR). Im Jahr 2018 gab es insgesamt zwölf Neuakquisitionen, acht davon waren Add-on-Erwerbe auf Ebene von bestehenden Plattform-Investments zur Stärkung der Konzerntöchter. Aus Unternehmensverkäufen wurden Ergebnisbeiträge in Höhe von 6,5 Mio. EUR (2017: 193,9 Mio. EUR) erwirtschaftet. Zum 31. Dezember 2018 betrug der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios 1,40 Mrd. Euro (30. September 2018: 1,37 Mrd. EUR).

Dividende 1,50 plus...

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden der am 19. Juli 2019 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Basisdividende von 1,50 EUR je Aktie (2018: 1,50 EUR) vorschlagen. Zusätzlich zur Basisdividende schüttet die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA bei erfolgreichen Unternehmensverkäufen eine sogenannte Partizipationsdividende an die Aktionäre aus. Sollten bis zum Tag der ordentlichen Hauptversammlung weitere Beteiligungsverkäufe realisiert werden, so wird hierfür eine anteilige Partizipationsdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019

Über zahlreiche Neuerwerbe und den intensiven Einsatz der AURELIUS Funktionsspezialisten konnten die Konzernunternehmen im Geschäftsjahr 2018 deutlich, einige von ihnen bereits bis zur Exitreife, weiterentwickelt werden. Entsprechend blickt der Vorstand der AURELIUS Equity Opportunities positiv auf das laufende Geschäftsjahr 2019, in dem mehrere lukrative Verkäufe erwartet werden. Zudem rechnet der Vorstand noch mit mehreren Zukäufen in 2019.

Konzernportfolio durch Investitionen und zwölf Neuakquisitionen gestärkt

Im Geschäftsjahr 2018 konnte AURELIUS sein Unternehmensportfolio durch den Zukauf von zwölf Unternehmen, acht davon im Rahmen von sogenannten Add-on-Akquisitionen zur Stärkung bestehender Tochterunternehmen, ausbauen. Als neue Plattform-Investitionen wurde im Februar 2018 der weltweit tätige Multikanal-Buchhändler Bertram Books (vormals: Connect Books) in Großbritannien gekauft. Ende Juli 2018 hat AURELIUS Ideal Shopping Direct, einen in Großbritannien führenden Multikanal-Home-Shopping Anbieter, übernommen. Ende November 2018 wurde der Erwerb des Wasser- und Abwasserarmaturenherstellers VAG mit Hauptsitz in Mannheim von der US-amerikanischen Rexnord Gruppe abgeschlossen. Im Dezember 2018 hat AURELIUS den norwegischen Großhändler für automobile Ersatzeile Hellanor erworben. Die Add-on-Erwerbe betrafen vor allem die AURELIUS Töchter GHOTEL hotel & living, die SOLIDUS und die Scandinavian Cosmetics-Gruppe. Umfangreiche Investitionen in das bestehende Unternehmensportfolio wirkten sich zudem positiv auf die Marktstellung und Wettbewerbsposition der Töchter aus. Eine Vielzahl von Konzernunternehmen haben sich in 2018 zur Marktreife entwickelt. Entsprechend sind für das Geschäftsjahr 2019 mehrere lukrative Verkäufe zu erwarten.

