Freiverkehr | AURELIUS fotografiert

08.10.2018 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) wächst weiter. Die Strategie Beteiligungen zu stärken, auszubauen und um sinnvolle Beteiligungen zu ergänzen wird fortgesetzt. Die Calumet Wex-Gruppe, eine in Europa führende Omnichannel-Einzelhandelskette für alles rund um die Fotografie und Tochterunternehmen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ,wird die Mehrheit an Foto-Video Sauter vom geschäftsführenden Gesellschafter Bernd Sauter übernehmen. Foto-Video Sauter erzielt jährliche Umsätze von rund 22 Mio. Euro, betreibt in München Deutschlands größtes Fotofachgeschäft, Verkaufsflächen in Rosenheim sowie einen Onlineshop. Mit dem Vollzug der Transaktion wird bis Jahresende 2018 gerechnet.

Foto-Video Sauter wird auch nach der Übernahme mit seinem starken Markennamen als Institution für Fotografie-Begeisterte auftreten, das Produkt- und Serviceangebot soll weiter ausgebaut werden. Die Calumet Wex-Gruppe verstärkt durch die Übernahme von Foto-Video Sauter ihre führende Position als Omnichannel- Anbieter für Fotografie und Video in Europa. Große Überschneidungen in der Zielgruppe sowie vor allem auch beim Produktangebot im Premiumbereich bieten einen hohen strategischen Fit beim Zusammenschluss beider Unternehmen. Die Calumet Wex-Gruppe wird Foto-Video Sauter zukünftig vor allem im weiteren dynamischen Wachstum, bei der Ausweitung des Produktangebots durch Zusatzleistungen wie Vermietung, Second Hand und Reparaturen sowie einer Verbesserung des Online-Auftritts unterstützen. Der Umsatz von Calumet Wex wird durch die Übernahme um rund zehn Prozent steigen.

„Als Teil der Calumet Wex-Gruppe weiß ich mein Lebenswerk in guten Händen. Durch die Zusammenführung zweier bekannter Marken mit vielfältigen Synergiepotenzialen entstehen für beide Seiten Vorteile. Für Foto-Video Sauter bietet der Zusammenschluss neue Möglichkeiten, das profitable Wachstum in Zukunft noch zu beschleunigen“, so Bernd Sauter, geschäftsführender Gesellschafter von Foto-Video Sauter.

Calumet Photographic bietet heute ein breites Portfolio an Markenprodukten namhafter Hersteller sowie Eigenmarken und Serviceleistungen. Im März 2017 wurde der größte auf Fotografie spezialisierte Online-Einzelhändler Großbritanniens, Wex Photo Video, erworben und erfolgreich mit Calumet verschmolzen. Hierdurch ist der führende Omnichannel-Anbieter für Fotoenthusiasten und professionelle Fotografen mit 18 Standorten in Großbritannien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden und einem Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro, wovon bereits heute rund 40 Prozent im Onlinehandel erzielt werden, entstanden.

