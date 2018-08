Freiverkehr | AURELIUS Tochter expandiert mit vier neuen Standorten

31.08.2018 - Der Hotelbetreiber GHOTEL hotel & living (www.ghotel.de), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), übernimmt drei Hotels in Düsseldorf, Gütersloh, Salzburg (Österreich) sowie das noch im Bau befindliche Hotel in Osnabrück, dessen Eröffnung für das Frühjahr 2019 vorgesehen ist, im Rahmen einer Add-on Akquisition der Arcadia Hotelbetriebs GmbH. Die Hotels werden als Franchisenehmer für die InterContinental Hotels Group unter den Marken Holiday Inn bzw. Holiday Inn Express (in Gütersloh) betrieben. Der Umsatz von GHOTEL hotel & living wird dadurch um weitere rund 25 Prozent steigen.

Durch die neuen Hotels kann GHOTEL sein Netzwerk durch attraktive Standorte in diesen wirtschaftsstarken Regionen ausbauen. Alle Häuser konnten in den letzten Jahren erfreuliche Wachstumsraten aufweisen und zeichnen sich auch weiterhin durch gute Wachstumsperspektiven vor allem im Bereich Geschäftskunden aus. Das Hotel in Gütersloh ist das erste Haus am Platz, das moderne Hotel in Düsseldorf wurde erst 2016 eröffnet und liegt in zentraler Innenstadtlage. GHOTEL sieht durch die Einbindung der neuen Standorte in das eigene Hotelnetzwerk vielfältige Synergiepotenziale. Die Zusammenarbeit mit der InterContinental Hotels Group eröffnet weitere Wachstumsperspektiven.

Der Fokus liegt auf Nebenwerte - Unser wikifolio jetzt vormerken!

"Wir freuen uns über diesen weiteren Wachstumsschritt als neuer Franchisepartner der InterContinental Hotels Group", so Jens Lehmann, Geschäftsführer von GHOTEL hotel & living. "Wir haben ein Multi-Development-Agreement abgeschlossen, in dem in den kommenden Jahren gemeinsame Wachstumsziele festgelegt wurden."

Im ersten Halbjahr 2018 hat die GHOTEL-Gruppe bereits drei neue Standorte, zwei unter der Marke nestor geführte Häuser in Ludwigsburg und Neckarsulm sowie ein City-Hotel in Göttingen, erworben. Auch zukünftig wird GHOTEL hotel & living mit der Eröffnung von fünf weiteren Standorten bis Ende 2020 stark wachsen.



Chart: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}