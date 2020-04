Freiverkehr | AURELIUS: Rückkauf läuft - und der Rest?

20.04.2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat klar gestellt, dass in der Corona-Krise einige Unetrnehmen der Holding durchaus Probleme haben könnten, die schmerzhafte entscheidungen erforderlich machen könnten. Trotzdem hält man bei Aurelius an dem seinerzeit im Rahmen des Ontake-Reports (eine wohl substanzlose, unbekannter Quelle entstammende Anschuldigungssammlung gegen Wirecard) als "Antwort" verkündeten Aktienrückkauf fest. Der aktiuelle Stand des Programms wurd dementsprechend mitgeteilt: "Im Zeitraum vom 14. April 2020 bis einschließlich 17. April 2020 wurden insgesamt 47.650 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben." und insgesamt wurden so bisher 657.770 Stück erworben. Man kaufte im Zewitraum täglich für knapp 200.000 EUR Aktien am Markt. Für eine Aktie wie Aurelius schon eine fühlbare Zusatznahcfrage. Und insbesondere bei dem "zerschossenen" Kurs ein möglicherwiese im Nachhinein betrachtet für die Aktionäre wertsteigerndes Programm durch Reduktion der Aktienzahl - oder Einsatz der Aktien als Währung zu einem höheren Kursniveau - Hypoport hat da Einiges perfekt vorexerziert, aber dafür sollte die Aktie natürlich steigen. Und hier gibt es natürlich Viel an Unsicherheit - Corona...

So äußerte sich das Management am 08.04.2020 in einem Aktionärsbrief - Optimismus verbreitend über den Zusatnd der Holding und einzelner Beteiligungen, Chancen am Markt durch die Liquiditätskrise beschreibend, aber gleichzeitig warnend davor, dass möglciherweise einige Beteiligungen den Cornona-Umbruch nicht überleben könnten. Ehrlich. Basis für zukünftige Kurssteigerungen? Wird die reale Entwicklung der Holding und der Beteiligungen letztendlich zeigen. HIER ZUM BEITRAG.

