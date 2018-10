Freitag, 9. November 2018, 23:45 Uhr / Herbert Grönemeyer - das Konzert

Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisFreitag, 9. November 2018, 23:45 UhrHerbert Grönemeyer - das KonzertHerbert Grönemeyer ist einer der Superhelden, eine der Legenden derdeutschen Popmusik. Am 9. November 2018 erscheint sein neues Album"Tumult", das mittlerweile 15.Bereits am 31. Oktober 2018 stellt er in einem Konzert im Berliner"Radialsystem" die Songs seiner neuen Platte vor und präsentiert siezusammen mit einigen seiner zu Klassikern gewordenen Songs aus seinerlangen Karriere.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell